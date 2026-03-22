Joe Burrow sueña con el Flag Football de Los Ángeles 2028: “Ganar una medalla de oro sería especial”

El pasador de 29 años es uno de los muchos jugadores estrella de la NFL que participaron en el Fanatics Flag Football Classic

Joe Burrow sueña con colgarse la medalla de oro en el debut del Flag Football como deporte olímpico en Los Ángeles 2028. A casi dos años de la justa veraniega, el quarterback estelar de los Cincinnati Bengals ha revelado su ilusión por vestir los colores de Estados Unidos, un deseo que jamás hubiera imaginado poder concretar de no ser por esta histórica irrupción del tochito bandera en el olimpismo.

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El pasador de 29 años es uno de los muchos jugadores estrella de la NFL que participaron en el Fanatics Flag Football Classic, un evento que fue trasladado de Arabia Saudita precisamente a Los Ángeles debido a la guerra que desató Estados Unidos junto con Israel en Irán. El cambio de sede no ha hecho más que aumentar las expectativas en torno a una competencia que reunirá a lo mejor del fútbol americano en un formato distinto.

“Siempre he querido jugar en los Juegos Olímpicos“, dijo Burrow en la conferencia de prensa del Fanatics Flag Football Classic. “Nunca antes había practicado un deporte olímpico, así que cuando se anunció esto, me emocioné mucho”.

El representar a su país en una disciplina que comienza a tomar vuelo representa un desafío distinto al que enfrenta cada domingo en la NFL. Por ello, asumiría con respeto una eventual chance por sumarse a este formato de tochito bandera.

“La oportunidad de ganar una medalla de oro es algo en lo que he pensado durante mucho tiempo, desde que era niño. Creo que sería algo muy especial”, añadió el quarterback de los Bengals.

El Fanatics Flag Football Classic enfrentó a la selección nacional de Estados Unidos contra los dos equipos formados por jugadores actuales y antiguos de la NFL: Wildcats FFC y Founders FFC. Ambos equipos se midieron al equipo estadounidense de Flag Football en un torneo de todos contra todos de cinco contra cinco, un formato dinámico que pondrá a prueba la versatilidad de los atletas.

El Wildcats FFC fue capitaneado por el mariscal de campo de los Washington Commanders, Jayden Daniels, y Burrow, con Kyle Shanahan como entrenador principal, mientras que el Founders FFC contó con Tom Brady y el mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, con Sean Payton al mando desde la banda.

Aún no se sabe con certeza si Burrow competirá en los partidos de Flag Football de 2028, pero el evento de Fanatics ofreció un pequeño adelanto.