Joe Jonas se suma al espectáculo de WrestleMania 42

Joe Jonas interpretará el himno nacional en WrestleMania 42, reforzando el espectáculo de la WWE con figuras de la música internacional.

El espectáculo de la WWE sumará un toque musical de alto perfil en su evento más importante del año, luego de confirmar que Joe Jonas será el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos en la apertura de la Noche 2 de WrestleMania 42.

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La presentación está programada para el próximo 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, recinto que repetirá como sede del evento, consolidándose como uno de los escenarios clave para la lucha libre a nivel mundial.

El anuncio fue difundido a través de las plataformas oficiales de la WWE y de Triple H, generando expectativa entre los fanáticos a pocos días del espectáculo.

La participación de Joe Jonas forma parte de la estrategia de la WWE para potenciar el impacto del inicio del evento dominical, incorporando a figuras reconocidas de la música con el objetivo de atraer a una audiencia más amplia.

Esta fórmula no es nueva. A lo largo de la historia de WrestleMania han participado artistas como Ray Charles, Snoop Dogg, Machine Gun Kelly y Jelly Roll, consolidando la mezcla entre entretenimiento deportivo y cultura pop.

Cartelera arranca con combate estelar

Tras la interpretación del himno, la acción en el ring comenzará con uno de los enfrentamientos más esperados: Brock Lesnar frente a Oba Femi, un duelo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la lucha libre.

Más que lucha libre

Con esta apuesta, WrestleMania 42 reafirma su posición como un espectáculo global que combina deporte, música y entretenimiento, llevando su alcance más allá del público tradicional y consolidándose como uno de los eventos más mediáticos del año.