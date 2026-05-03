Joel Huiqui cuestionó a Javier Aguirre por cepillar a Charly Rodríguez: “Es de lo mejor en la Liga”

El DT interino de La Máquina dijo que ahora su Capitán tiene la oportunidad de “levantar la décima” con La Máquina

Cruz Azul consiguió un triunfo muy importante en su visita al Estadio Jalisco dentro de la serie ante Atlas, mismo que lo tiene ya con pie y medio en semifinales, porque en la vuelta en el Estadio Banorte, los rojinegros tendrían que ganar mínimo 0-2 para avanzar.

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Sin embargo, en La Máquina vaya que se sintió duro el golpe de que Javier Aguirre cepillara al ahora Capitán Charly Rodríguez de la Copa del Mundo.

Al grado de que el técnico interino, Joel Huiqui, cuestionara la decisión de Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana.

“Nos sorprendió un poco (la no convocatoria). Lo mencionaba hace rato con sus compañeros: fue una decisión también dura para él y para el club.

“Consideramos en la institución que es uno de los mejores jugadores que tiene la Liga, no solamente el club, sino la Liga. Hablé un poco con él, realmente él manifiesta su descontento, tristeza, es parte del duelo”, dijo en conferencia de prensa.

La Máquina se encargó de apapachar a Charly desde el mero día en que públicamente se supo que quedó fuera del Mundial; por ello vinieron los posteos hacia su jugador; Huiqui consideró que no hay mal que por bien no venga, ya que gracias a que se quedó en el club, podrá ser campeón.

“De las cosas malas están en las buenas. Hoy tenemos a un gran jugador dentro de la Liguilla, y me parece que hoy él tiene la oportunidad de levantar la décima. Entonces, muy contento por eso”.

Huiqui vive su momento y no piensa a futuro

Huiqui, quien apenas hace unos días era DT de la Sub-21 de Cruz Azul, solo tiene dos juegos como interino en el primer equipo, pero ya lo tiene muy cerca de las semifinales.

Hablar de que permanezca en el puesto para la siguiente temporada, es algo que precisó no está en sus manos; por ahora solo disfruta su presente.

“La decisión es de la directiva, yo sigo enfocado partido a partido, estoy muy contento de estar aquí. Hoy soy el técnico en el primer equipo, es una realidad.

“Lo estoy disfrutando, y para mí es un es un gran reto. Si nos va bien el próximo fin de semana, estaremos en semifinal y así, paso por paso. Ya, al final, cuando se decida y estemos sentados con la directiva, el presidente o la gente que está en dirección, se decidirá lo que venga”.