Joel Huiqui ve a Cruz Azul listo para ser Campeón; serie ante Chivas, abierta

El DT interino cementero rescató que su equipo ha sido capaz de levantarse de adversidades en el semestre

Cruz Azul no se pudo llevar ventaja para la vuelta de las semifinales ante Chivas la cual se jugará en el Jalisco el sábado. Sin embargo, su técnico interino Joel Huiqui le ve pasta de campeón.

Al término del juego 2-2 en el Estadio Banorte, el estratega habló de lo que su escuadra ha mostrado en esta Fiesta Grande en la que están peleando por llegar a una Final.

“Esto es parte de la Liguilla. A mí me encanta porque son juegos tan abiertos como este y sobre todo contra un equipo tan increíble como es Chivas, que propone, presiona, juega, es intenso”.

El estratega sinaloense consideró que la serie ante el Rebaño, si bien se cerrará en territorio rojiblanco, está completamente abierta.

“La serie está abierta, es una serie increíble. Estoy muy contento porque el equipo me hace feliz. Es un equipo que ha demostrado levantarse de muchos golpes duros y hoy ha demostrado que está para ser campeón.

“Obviamente falta la vuelta en Jalisco. Esperemos en Dios que todo salga bien y podamos pasar a la Final“, deseó el técnico.