Joel Huiqui ve a un Cruz Azul poderoso en Liguilla: “No tiene techo”

El DT interino reconoció que les falta generar más ofensiva pero dijo que merecidamente están en semifinales

Joel Huiqui lleva de tres partidos dirigidos con Cruz Azul, tres ganados y un boleto a las semifinales ya en la bolsa, por lo que es claro que a la directiva le ha salido hasta el momento el cambio en el banquillo tras la salida de Nicolás Larcamón.

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Tras eliminar al Atlas con lo que La Máquina avanzó a su quinta semifinal consecutiva, el estratega interino comienza a ver poderoso a su equipo, al cual ve todavía tiene mucho potencial por demostrar.

“Yo creo que (Cruz Azul) no tiene techo, el equipo ha mejorado en aspectos muy particulares, sobre todo en la parte ofensiva. Podemos mejorar un poco en la zona de construcción. Me parece que fue importante lo que nosotros generamos en la semana de trabajo. Merecidamente el equipo está en semifinales, estamos muy contentos con eso”, dijo al término del encuentro.

Ve a su equipo bajo en ofensiva

Aunque el joven estratega recalcó que no está satisfecho con lo que su equipo genera a la ofensiva, si bien desde que asumió el cargo en la J17 ante Necaxa, incluido ese juego y los dos de cuartos ante Atlas, su escuadra ha marcado ocho goles.

“El equipo se muestra maduro, con buena solidez, pero el techo ofensivo aún estamos bajos. Estoy seguro que podemos mejorar en la construcción de jugadas y en la definición. Las Liguillas se juegan así y debemos hacer correcciones defensivas y ofensivas, pero contentos de estar en semifinales.

No se adelanta en cuanto a su continuidad

Por último, es imposible no preguntarle a Huiqui sobre su continuidad en el banquillo, ya que ha dado buenos resultados y La Máquina está en la antesala de la Final.

El estratega de 43 años oriundo de Los Mochis dijo que disfruta el presente y no se acelera en cuanto a lo que decida la directiva para el siguiente semestre.

“Para mí ha sido un sueño dirigir el club donde me formé, sigo soñando pero es paso a paso”, precisó el exjugador quien se desempeñaba como defensa central.