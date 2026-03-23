Jonas Vingegaard lanza advertencia a Tadej Pogačar: “Nuevas generaciones están llamando a la puerta como Isaac del Toro”

Isaac del Toro ha hecho que su nombre resuene con tal fuerza, que es ya mismo uno de los candidatos naturales al trono del ciclismo mundial. El propio Jonas Vingegaard ha reconocido que si bien en el Tour de Francia 2026 será Tadej Pogačar el gran favorito, figuras emergentes como ‘El Torito’ y Paul Seixas son potenciales candidatos a tomar eventualmente el cetro del esloveno.

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Las exhibiciones de Tadej Pogačar en el comienzo de temporada con sus triunfos en la Strade Bianche y la Milán-San Remo hacen pensar que va a ser muy complicado que Vingegaard pueda arrebatarle el triunfo en la Gran Vuelta. Pero el ciclista del Visma-Lease a Bike confía más que nunca en ganar su tercera ronda gala, con un ojo no solo en el de Klanec, Eslovenia, sino en las nuevas figuras de Ensenada, Baja California, y Lyon, Francia.

“Tener un adversario como él (Pogačar) hace que todos trabajemos más duro para acercarnos a su nivel. Intentamos mejorar cada día. No obstante, no es el único ciclista al que vigilar. Nuevas generaciones ya están llamando a la puerta, como Paul Seixas o Isaac del Toro. Son corredores muy fuertes y lo están demostrando. No son el futuro, sino el presente“, dijo el líder del Visma.

El mexicano y el joven francés han irrumpido con fuerza en la élite y ya son considerados amenazas reales para los grandes favoritos. Por lo pronto, Vingegaard también ha comenzado el año ganando la París-Niza de forma contundente, una victoria que le ha llenado de moral y que le ha hecho ver que está mucho mejor que en 2025.

“En general, considero que mi forma es mejor que la del año pasado. No creo que haya mejorado en algo concreto, sino en todo en conjunto. Aun así, siento que todavía puedo seguir creciendo“, comentó el ciclista danés, cuya confianza está en su punto más alto.

El danés ha hecho cambios en su calendario este año con el objetivo de afrontar el importante reto de ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia. “¿Por qué solo dos carreras antes del Giro? Incluso se ha dicho que es un calendario demasiado amplio. Yo no lo veo así, pero es importante no llegar muy cargado para afrontar el doblete Giro-Tour“, analizó.

La ambición del danés es máxima y no teme asumir el desafío de conquistar ambas grandes vueltas. El líder del Visma-Lease a Bike reconoció que llevaba varios años con la idea de ir a Giro de Italia en busca de la victoria. Y también, el ciclista danés también deja claro que las clásicas no están previstas en su calendario.

“Llevo años pensando en intentar ganar el Giro, y ahora es el momento de probar algo diferente. Tras Cataluña quedarán unas cinco semanas. Tendré una semana de descanso y después volveré a entrenar en altitud. La Lieja-Bastoña-Lieja no está prevista, pero tampoco tengo nada definido tras el Tour. El Campeonato del Mundo o Giro de Lombardía podrían encajar“, reveló.

Finalmente, Jonas también demostró su elegancia al elogiar el triunfo del esloveno en la Milán-San Remo. El danés no dudó en reconocer la grandeza de su máximo rival, un gesto que habla del respeto mutuo entre dos de los mejores ciclistas de la actualidad.

“Fue una carrera muy dramática y entretenida. Me impresionó mucho, sobre todo la forma en la que volvió al grupo y dejó a todos atrás“, zanjó.