Jonathan Aranda pega jonrón en Opening Day pero los Rays caen ante Cardinals

Jonathan Aranda tuvo un debut agridulce en la temporada 2026 de MLB al pegar un jonrón solitario que de poco sirvió para Tampa Bay Rays, al perder ante St. Louis Cardinals en su debut en el Opening Day. En contraste, Jarren Durán, con par de imparables y una carrera producida, colaboró en la victoria de Boston Red Sox sobre Cincinnati Reds, donde también Marcelo Mayer sumó dos hits y anotó en dos ocasiones.

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Aranda conectó un impresionante cuadrangular de 405 pies hacia el jardín derecho en la parte alta de la quinta entrada. Empero, Alec Burleson se voló la barda con tablazo de dos carreras para culminar un rally de ocho carreras en la sexta entrada para así comandar la remontada de 9-7 sobre los Rays.

El tijuanense de 27 años dio con su cuadrangular una ventaja momentánea de 7-1 con racimo de seis carreras en la parte alta de la sexta entrada. Pero los de la Florida se durmieron en sus laureles y St. Louis respondió con ocho rayitas en su turno al bate, incluidos elevados de sacrificio productores de carreras de Wetherholt e Ivan Herrera.

Mientras tanto, en el Great American Ball Park, Marcelo Mayer salió del banquillo para mostrar el potencial por el que tantos suspiraban desde que su nombre fue llamado con la cuarta selección general en 2021, al lograr dos hits y dos carreras en sus apariciones al plato.

Durán respondió con dos hits contra lanzadores zurdos, incluido un sencillo contra el especialista Brock Burke que impulsó la tercera carrera de los visitantes. Y con ello, los patirrojos iniciaron con el pie derecho su temporada 2026 sobre los Reds a domicilio.