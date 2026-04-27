Jonathan Aranda pega jonrón y comanda remontada de Tampa Bay Rays de visita ante Cleveland Guardians

Los Tampa Bay Rays estaban abajo por una carrera en la parte baja de la octava entrada, hasta que apareció Jonathan Aranda con un jonrón por el jardín derecho que impulsó la remontada ante los Cleveland Guardians. Fue la quinta victoria consecutiva para el equipo de la División Este de la Liga Americana, gracias en gran parte al poder ofensivo del jugador mexicano.

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Los Rays ganaron como visitantes en el Progressive Field de Cleveland, Ohio, en un partido con gran desempeño de pitcheo de Steven Matz, quien lanzó durante siete entradas, además del aporte ofensivo de Ryan Vilade, con tres hits y dos carreras producidas, sumado al jonrón de Aranda para cerrar la victoria por 3-2.

Vilade, como cuarto en el lineup, conectó dos sencillos productores en tres entradas, permitiendo que los Rays anotaran tres carreras sin respuesta para remontar un marcador de 2-0. Impulsó a Yandy Díaz en la sexta entrada y a Richie Palacios en la octava.

Aranda conectó su cuadrangular en la octava entrada ante Hunter Gaddis, empatando el juego y encendiendo la remontada que llevó a la quinta victoria consecutiva de Tampa Bay. Con este triunfo, los Rays mejoran su récord a 12-1 ante rivales de la Liga Americana, manteniendo uno de los mejores registros del circuito.

Matz (4-1) permitió dos carreras y cuatro hits, ponchó a dos bateadores y otorgó una base por bolas en una sólida actuación de 95 lanzamientos, manteniéndose invicto ante Cleveland con marca de 4-0.

El jonrón de 373 pies fue el séptimo de la temporada para el nacido en Tijuana, Baja California, quien suma ya 24 carreras impulsadas, consolidando un gran inicio de campaña en las Grandes Ligas con los Rays.