Jonathan Aranda pega su octavo jonrón de la temporada en triunfo de Tampa Bay Rays sobre Toronto Blue Jays

Jonathan Aranda brilló con jonrón y tres impulsadas en la victoria de los Tampa Bay Rays sobre Toronto para mantenerse líderes del Este de la Liga Americana

Jonathan Aranda pegó un cuadrangular solitario en la quinta entrada y remolcó tres carreras en la victoria de los Tampa Bay Rays en su visita a los Toronto Blue Jays. Fue el octavo jonrón de la temporada para el primera base mexicano, quien ha comenzado el año con el madero encendido y se ha convertido en una pieza indispensable para que la novena de la Florida presuma una marca de 27-13, con la que es líder del Este de la Liga Americana.

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Los Rays se impusieron por pizarra de 8-5 en el primer duelo de la serie ante los Jays, y lo hicieron con una fórmula que ya comienza a ser familiar para sus rivales. Una ofensiva tempranera, pitcheo sólido y cierre de lujo. De esa manera, el Rogers Centre fue testigo de un arranque arrollador de Tampa Bay desde el primer inning.

Con hombres en las esquinas, el tijuanense abrió la cuenta para los Rays en la primera entrada con un Fly de sacrificio para abrir el marcador. Tampa Bay anotó tres carreras en total durante el primer rollo y añadió dos más en la segunda. En apenas dos entradas, el marcador ya reflejaba un contundente 5-0. Una ventaja que, aunque Toronto intentó recortar más tarde, siempre sintió como una montaña demasiado empinada para escalar.

Aranda puts us 🆙 pic.twitter.com/ZiMEWc4r5l — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) May 11, 2026

La ofensiva de los Rays fue un torrente. Acumularon 12 hits a lo largo del encuentro, con Chandler Simpson y Richie Palacios también encendidos, al conectar tres hits cada uno, moviendo las bases con una eficacia casi mecánica. Pero el golpe más doloroso para los lanzadores canadienses llegó desde el bate del tricolor.

Aranda, quien se fue de 2-3 con un jonrón y tres carreras impulsadas, dio la estocada final. Su madero fue el martillo que selló las esperanzas locales. Sobre la lomita, Drew Rasmussen (3-1, 3.16) se llevó la victoria con una actuación más que solvente. En seis entradas, permitió tres carreras limpias y cuatro hits, acompañados de seis ponches y una sola base por bolas.

Y cuando llegó el momento de cerrar, Bryan Baker apareció para firmar su undécimo salvamento del año con una novena entrada perfecta, sin dejar espacio para la remontada.

Toronto anotó una carrera en la cuarta, otra en la quinta y tres más en episodios posteriores, pero nunca logró inclinar la balanza.

Los Rays, por su parte, añadieron una carrera en la cuarta, una en la quinta y una más en la séptima, construyendo una ventaja que resultaría definitiva. Ahora, con el primer asalto ya en el bolsillo, Tampa Bay buscará la segunda victoria consecutiva este martes por la noche.