Jonathan Melendres se cubre de plata en los Panamericanos de Surf Panamá 2026: ¡cuatro boletos a Centroamericanos para México!

Jonathan Melendres ha conseguido una histórica medalla de plata. El surfista mexicano subió al segundo peldaño del podio en la modalidad de Longboard Masculino en los XIX Juegos Panamericanos de Surf Panamá 2026, donde avanzó con buen estilo y manejo de la tabla hasta la gran final.

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El nayarita demostró su calidad sobre las olas panameñas, pero se topó con un rival que tuvo un golpe de suerte en el momento preciso. Una difícil prueba fue la que tuvo el mexicano ante el estadounidense Kevin Skrvana, ya que esperó un mejor oleaje para demostrar su nivel y así asegurar el oro.

Sin embargo, Skrvana contó con suerte al tener una ola elegante para poner su talento y adjudicarse el título continental. Al final, Melendres tuvo un puntaje de 12.00 por 12.60 del estadounidense, una diferencia mínima que refleja lo cerrado de una final donde cualquier detalle pudo cambiar el color de la medalla. De esta manera, México ha conseguido su primera presea en esta justa panameña, para inaugurar el medallero con una actuación que deja en alto el nombre del surf nacional.

¡México califica a Santo Domingo 2026! 🇲🇽🏄‍♂️

Tras brillar en el Panamericano de Panamá, ellos son los primeros clasificados:

Longboard: Heriberto Martínez y Jonathan Melendres.

SUP Surf: Giovanni Bercian y Juan Pablo Melendres.

¡Rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe! 🌊 pic.twitter.com/lmpKhcW0dc — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) April 30, 2026

Pero la jornada no solo trajo alegrías en forma de metal plateado. En paralelo a la lucha por las medallas, los surfistas mexicanos también aseguraron su presencia en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los nacionales Heriberto Martínez y Jonathan Melendres en la modalidad de Longboard, así como Giovanni Bercian y Juan Pablo Melendres en SUP Surf, lograron su pasaporte a la justa regional gracias a su destacado desempeño en tierras panameñas. La Federación Mexicana de la disciplina dio a conocer que los cuatro competidores otorgaron al país los cupos centroamericanos gracias a su actuación en la justa continental, donde México ha demostrado ser una potencia emergente en el surf de la región.

Tanto Giovanni Bercian García como Juan Pablo Melendres estuvieron acertados en su desempeño en SUP Surf, una modalidad que exige no solo habilidad sobre la tabla, sino también una lectura precisa del oleaje y una condición física excepcional.

Con la plata de Jonathan Melendres y los cuatro boletos a Santo Domingo 2026, el surf mexicano cierra su participación en los Panamericanos de Panamá con un saldo positivo que ilusiona de cara a los próximos compromisos internacionales.

El nayarita, que estuvo cerca del oro, se consolida como una de las figuras del longboard continental, mientras que Heriberto Martínez, Giovanni Bercian y Juan Pablo Melendres también se perfilan como cartas fuertes para los Centroamericanos.