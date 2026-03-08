Jorge Sánchez se consolida y PAOK rescata empate ante el Olympiakos

Jorge Sánchez volvió a ser titular en el empate entre el PAOK y el Olympiakos por la Jornada 24 de la Super Liga de Grecia. El lateral derecho mexicano se ha ganado de a poco la confianza de Răzvan Lucescu y continúa acumulando minutos en el futbol helénico, al consolidarse como una pieza fundamental en el esquema del técnico rumano que busca llevar al Club Atlético Pantesalónico de Constantinopolitanos a lo más alto de la clasificación.

El exjugador de Cruz Azul y América volvió a lucir, esta vez en el Georgios Karaiskakis Stadium, donde los dos equipos se repartieron puntos en un intenso 0-0. A falta de dos jornadas más, el PAOK se encontraba en el segundo lugar, mientras que el Olympiacos se encontraba en la tercera posición, aunque ambos tenían el mismo número de puntos.

Un empate no servía y la victoria los catapultaba a la primera posición. Pero no ha podido ser. El ambiente en El Pireo era electrizante, con ambas aficiones conscientes de que el resultado podía definir el rumbo de la temporada regular y las aspiraciones de cara a los Playoffs. Olympiakos y PAOK se anularon en el derbi, por lo que el triple empate terminó y el AEK de Orbelín Pineda está ahora solo en la cima.

Cerca del minuto 60, Jorge Sánchez chocó fuertemente con Bruno Onyeamaeci, lo que ocasionó que la cabeza del lateral azteca comenzara a sangrar. El impacto fue violento y por instantes generó preocupación tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico, que observaba con atención desde la banda mientras los servicios médicos ingresaban de inmediato para atender al defensor. Afortunadamente, Sánchez pudo reincorporarse después de ser atendido y continuar jugando, mostrando carácter y compromiso con el partido.

A pesar del fuerte golpe que se llevó Jorge Sánchez, el director técnico del PAOK no quiso arriesgarse a sacarlo, pues el jugador tricolor tenía un gran rendimiento. Aunque sí hizo algunos movimientos, metiendo a Kiril Despodov, Mady Camara y Soualiho Meite. La confianza de Lucescu en el seleccionado nacional quedó evidenciada al mantenerlo en el terreno de juego en un partido de alta tensión, donde cualquier error podía significar perder puntos valiosos en la lucha por el campeonato.

Será el encuentro de PAOK vs Levadiakos el próximo duelo cuando Jorge Sánchez busque aumentar su actividad. El equipo buscará retomar la senda de la victoria para mantenerse en la pelea por el título, mientras que el mexicano intentará seguir acumulando actuaciones sólidas que le permitan llegar en su mejor nivel a los compromisos internacionales que se aproximan.