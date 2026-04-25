Jorge Sánchez se quedó con las ganas de jugar y levantar su primer título en Grecia. El PAOK perdió este sábado la Final de la Copa 2-3 con OFI Creta, con lo que se tuvo que conformar con el subcampeonato.

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En juego disputado en el Estadio Phantessaliko, el conjunto del OFI se consagró Campeón, mientras que el lateral derecho mexicano no tuvo minutos y se quedó en la banca.

Fue PAOK quien se puso arriba en el marcador a los 15 minutos de iniciado el juego por medio de Giannis Michailidis, ventaja que solo le duró 13 más porque Taxiarchis Fountas igualó 1-1 al 28′.

Posteriormente, al 50′ OFI le dio la vuelta al marcador por medio de Thiago Nuss y cuando el juego ya estaba en la agonía, PAOK logró el 2-2 a través del sueco Alexander Jeremejeff.

El momento moral era totalmente del equipo de Salónica y se esperaba que en el tiempo extra remontara el marcador. Pero OFI nunca bajó los brazos y al 105+4′, Aaron Leya puso el 2-3 de penal.

El resultado ya no se movió pese a que quedaban 15 minutos más de juego, pero PAOK ya no pudo volver a empatar y el título fue para el equipo de Creta.

De esta forma, el PAOK se quedó con las ganas de levantar la novena Copa de Grecia en su historia, mientras que OFI Creta levantó apenas su segundo título, el cual no ganaba desde hace 39 años en 1987.