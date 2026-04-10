Jornada de Puertas Abiertas en La Maestranza

La Real Maestranza de Sevilla organiza una jornada educativa para acercar la tauromaquia a estudiantes y nuevos públicos mediante actividades prácticas y didácticas

SEVILLA.- El empresario José María Garzón acompañó a un grupo de estudiantes durante la reciente jornada de puertas abiertas celebrada en la Real Maestranza de Sevilla, una iniciativa que busca acercar la tauromaquia a nuevos públicos, especialmente a los más jóvenes.

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La actividad estuvo dirigida por el diestro sevillano Eduardo Dávila Miura, junto con el equipo de profesionales del Club de Aficionados Prácticos, quienes guiaron a los participantes en una experiencia formativa y didáctica dentro del propio ruedo.

Este tipo de encuentros se han consolidado como una herramienta para difundir los fundamentos del toreo y fomentar la afición desde una perspectiva pedagógica.

Además de estudiantes, en la jornada participaron usuarios de los servicios de día de la Asociación Paz y Bien, en una dinámica inclusiva que permitió a distintos sectores de la sociedad convivir en torno a la cultura taurina.

Durante la actividad, alumnos y alumnas de diversos centros educativos participaron en talleres de toreo de salón, conocieron las distintas suertes de la lidia e incluso experimentaron la suerte de varas al subir a un caballo de picar, bajo la supervisión de profesionales.

Estas jornadas forman parte de las actividades previas a la temporada taurina en Sevilla y permiten a los asistentes pisar el ruedo de una de las plazas más emblemáticas del mundo, comprendiendo desde dentro los elementos que conforman la lidia taurina.