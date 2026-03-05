José Caicedo se va de Pumas; Portland Timbers lo compró y firmará por cuatro años

El mediocampista colombiano ya estaba relegado a la banca de los felinos y no tenía minutos

Los Pumas perdieron el invicto el martes pasado ante Toluca, pero siguen en los primeros lugares de la tabla, toda vez que el equipo dirigido por Efraín Juárez ya encontró solidez y buen futbol en el terreno de juego.

Por ello, hay un futbolista que, al no ser titular en ese once inicial, ha optado por salir de la institución. Se trata del mediocampista colombiano, José Caicedo, quien tras seis años en la institución, pidió su salida del club.

A las oficinas de Cantera llegó una oferta formal de compra por parte del Portland Timbers de la MLS, la cual el Club Universidad aceptó, por lo que el mediocampista colombiano se va de la institución.

Caicedo llegó en 2020 a Pumas procedente del Barranquilla FC del futbol colombiano con apenas 18 años. Pero fue hasta 2022 que brincó al primer equipo, con lo que estuvo poco más de cuatro años en la Liga MX.

El Parcero tuvo un buen inicio con los felinos, e incluso se le consideró como un muy buen activo del club y de probable venta fuerte en el futuro. Sin embargo, conforme avanzaron los torneos y el futbolista no incrementó su nivel, comenzaron los problemas.

Desde el Apertura 2025, la afición se metió fuerte con él, debido a sus constantes fallos defensivos, los cuales le costaron a Pumas resultados en partidos. Críticas, abucheos y reclamos constantes hicieron que Caicedo pusiera privadas sus redes sociales hace algunas semanas.

De hecho, tras ganarle a Monterrey en CU hace unos días, el portero Keylor Navas tuvo un gesto con el futbolista, lo acercó al centro del campo y le pidió a la barra no abuchearlo sino apoyarlo.

Sin embargo, José Caicedo ya lo tenía muy claro: quería irse de Pumas y por eso habló con el técnico Efraín Juárez, ya que además de que no tenía minutos en el presente Clausura 2026, solo 40 en tres juegos, la relación con la afición estaba muy desgastada.

El mediocampista colombiano disputó un total de 114 partidos, marcó tres goles y dos asistencias, aunado a que sumó 22 tarjetas amarillas y una expulsión directa. De esta forma, Caicedo se convirtió en la segunda salida de Pumas en 2026, toda vez que Jorge Ruvalcaba se fue al NY Red Bulls, también de la MLS.