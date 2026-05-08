José Castillo aplaudió a Amaury Vergara: “Dio un mensaje contundente”

El defensa de las Chivas señaló que el dueño del equipo les dijo que tiene total confianza de que remontarán a Tigres

El manotazo en la mesa que dio Amaury Vergara, mismo que cimbró a la FMF y a la Selección Mexicana, fue aplaudido en Chivas como señal máxima de respeto a la institución y a los jugadores.

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Tras ello, el dueño del Guadalajara fue a hablar con los jugadores que dirige Gabriel Milito, a quienes les dirigió unas palabras en las que expresó su total confianza en que remontarán a Tigres el sábado.

Este jueves en Verde Valle, habló el defensa José Castillo, quien reconoció la postura de Amaury Vergara y dijo que en Chivas todos se sintieron muy respaldados por el dueño del club.

“Me parece que mandó un mensaje más que contundente de respaldo. Es alguien que refleja eso, que está cercano a la institución, que está cercano con nosotros y con el cuerpo técnico” dijo Castillo tras el entrenamiento del Rebaño.

Máximo respeto y apoyo a @Amauryvz tras los hechos con @miseleccionmx



José Castillo



"Fue una manera de dirigirse bastante acertada, nosotros sentimos ese respaldo como mandamás". pic.twitter.com/OGvnj5T4r9 — PressPort (@PressPortmx) May 7, 2026

“Fue una manera de dirigirse bastante acertada. Nosotros sentimos ese respaldo de él como mandamás de la institución; sin también entrar en detalles, me parece que fue una postura acertada” agregó.

Llegar a este juego de vuelta con dos goles de desventaja en el global, en Guadalajara tienen claro que es una situación compleja.

Pero con el respaldo que les mostró Amaury, más el futbol y el gran trabajo que han hecho a lo largo del semestre, les dan a Chivas las armas para creer en la remontada.

Así no estén ni Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, todos ellos titulares de este equipo pero que ya están en la Selección.

“El mensaje es de confianza, que él (Amaury) confía en nosotros, en la posibilidad que tenemos. Si nosotros podemos reflejar lo que hemos sido a lo largo del torneo, él confía en que tenemos muchas posibilidades de revertir esa compleja situación, y al final eso nos deja tranquilos, de saber que absolutamente todas las esferas del club tienen confianza plena en nosotros para que demos la cara el sábado”.