José Urquidy debuta en la temporada 2026 con Pittsburgh Pirates y logra segundo salvamento de su carrera en MLB

José Urquidy logra su primer salvamento con los Pirates y asegura la victoria 4-3 ante los Mets en extrainnings

José Urquidy ha debutado oficialmente en la temporada 2026 con su nuevo equipo, los Pittsburgh Pirates. Lo hizo de la manera menos esperada: con un salvamento. Por segundo juego consecutivo, los Pirates y los New York Mets se fueron a extrainnings en el Citi Field, pero esta vez la franquicia pirata salió airosa por 4-3 en 10 entradas, con el lanzador mexicano como protagonista.

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Tras dos primeros juegos para el olvido, este encuentro representó la primera victoria de la temporada para los Pirates, aunque la serie fue para los Mets. Durante gran parte del juego, Pittsburgh parecía encaminado a otra derrota, pero logró revertir la situación y cortar la mala racha, iniciada tras la floja actuación de Paul Skenes en el Opening Day.

Antes del décimo inning, los bucaneros habían desaprovechado oportunidades, bateando 11-1 con corredores en base, con el marcador empatado 2-2. El zurdo Richard Lovelady subió a la lomita para enfrentar el momento decisivo.

🚨 PRIMER RESCATE DE URQUIDY 🚨



José Urquidy🇲🇽 subió a la lomita para lanzar la décima entrada en la victoria de @Pirates sobre Mets.



El sinaloense retiró los tres outs a pesar de permitir hit y regalar una base.



Este juego marcó su debut con Piratas.



pic.twitter.com/t56Rn2u1gb — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 29, 2026

El punto de quiebre llegó cuando Bryan Reynolds, como corredor automático, fue impulsado por un sencillo de Ryan O’Hearn, dando la ventaja. Posteriormente, Henry Davis amplió el marcador con otro imparable, permitiendo que Billy Cook anotara el 4-2.

Entonces apareció el mexicano Urquidy, quien entró en la última entrada para cerrar el juego, controlar a los Mets y asegurar el triunfo. Con este resultado, consiguió su primer salvamento de la campaña y ayudó a los Pirates a lograr su primer triunfo del año.

Este fue apenas el segundo rescate en MLB para el mazatleco. El primero ocurrió el 28 de agosto de 2023, cuando jugaba con los Houston Astros, en una victoria ante los Boston Red Sox por 13-5.