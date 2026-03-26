Más de un millón de participantes se suman a torneos y nuevas modalidades deportivas impulsadas por el gobierno federal rumbo al Mundial 2026.

Una jornada nacional de futbol impulsada por el gobierno federal inició de manera simultánea en todo el país con la participación de cientos de miles de jóvenes, en el marco del denominado Mundial Social, una estrategia que busca llevar la práctica deportiva a espacios comunitarios y escolares.

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Desde Naucalpan, Estado de México, autoridades federales y estatales informaron que alrededor de 700 mil jóvenes se registraron en más de 95 mil equipos distribuidos en las 32 entidades del país, como parte de la jornada de “cascaritas y dominadas” coordinada por el Instituto Mexicano de la Juventud.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, destacó que la entidad habilitó más de 680 puntos en 25 municipios para el desarrollo de las actividades, con el objetivo de fortalecer la participación juvenil y recuperar espacios públicos a través del deporte.

En paralelo, desde la Ciudad de México, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentaron la modalidad “futbol sin correr”, dirigida a personas adultas mayores, la cual establece reglas específicas como caminar en todo momento, evitar el contacto físico y limitar la altura del balón para prevenir lesiones.

De acuerdo con el director del IMSS, Zoé Robledo, esta modalidad cuenta con 313 equipos en todo el país y más de 2 mil 300 participantes, con predominio de mujeres, quienes registran mayor número de anotaciones en los encuentros.

Asimismo, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, informó que los torneos escolares y nacionales han involucrado a más de un millón de niñas y niños en 85 mil equipos, cuyas finales se llevarán a cabo en distintas sedes del país antes de una final nacional en Ciudad Universitaria.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, indicó que la capital ha recuperado y construido al menos 300 canchas deportivas, como parte de una estrategia para llevar el futbol a colonias, plazas y espacios públicos, además de albergar exposiciones sobre la memoria histórica de los mundiales de 1970, 1971, 1986 y 2026.