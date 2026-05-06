Juan Manuel Márquez elogia a David Benavidez tras su contundente nocaut sobre Zurdo Ramírez: “Qué gran victoria”

David Benavidez noqueó a Gilberto Ramírez y se coronó campeón crucero de la OMB y la AMB en una actuación elogiada por Juan Manuel Márquez

David Benavidez noqueó a Gilberto Zurdo Ramírez en seis asaltos para coronarse como nuevo campeón crucero de la OMB y la AMB, en una pelea donde no dejó espacio para la duda. No fue solo un golpe. Fue una declaración de principios escrita con sangre, jab y distancia. Pero quien mejor desnudó lo que ocurrió esa noche fue Juan Manuel Márquez, otro monstruo de una época distinta.

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El Dinamita, campeón mundial en cuatro divisiones, aplaudió cada detalle de una actuación que calificó como perfecta por parte del Monstruo Mexicano.

“Qué gran victoria de David Benavidez sobre Gilberto Ramírez, que prácticamente le ganaron en velocidad, en todo, en distancia. Incluso muchos pensaban que el factor peso iba a ser muy importante para el Zurdo Ramírez y vimos que no, Benavidez llegó bien preparado, fuerte, con velocidad y creo que hizo una pelea como la tenía que hacer: trabajar con velocidad, trabajar a la distancia, manejar el jab, manejar las combinaciones de golpes y qué gran victoria del Monstruo Benavidez”, dijo en el canal Desde el Ring.

La conversación sobre el peso había sido el fantasma que rondaba la pelea antes de que sonara la primera campana. Subir de las 175 a las 200 libras es, para cualquier boxeador, una apuesta contra las leyes de la física. Márquez lo sabía bien.

“Yo en lo personal nunca pensé que iba a subir con la misma fuerza. Las matemáticas indican que cuando subes de peso la velocidad no es la misma, el estarse moviendo y desplazándote no es lo mismo”, agregó el Dinamita. “Y creo que Benavidez trabajó muy bien, trabajó bien en cuanto al peso, a la velocidad”.

Benavidez no solo desafió las matemáticas, las reescribió a golpes. Desde el primer round, sus puños viajaron más rápido de lo que el Zurdo podía anticipar, y sus piernas se movieron con una fluidez que no debería ser posible en un peso tan alto. La pelea, en ese sentido, fue un experimento y su conclusión fue irrefutable, fue que el Monstruo no se adaptó al peso, sino que el peso se adaptó a él.

“Hay que recordar que la agresión empezó desde temprano, desde el primer round con la velocidad, combinaciones de golpes y creo que fue un factor importante para Benavidez, marcar desde el primer episodio la diferencia en cuestión de poder, en cuestión de velocidad, en cuestión de distancia y boxeo”, señaló el excampeón.

“Y eso fue lo que fue minimizando al Zurdo Ramírez, la velocidad del boxeo, la distancia, incluso usando pasos laterales Benavidez, más rapidez, más movilidad en cuanto a piernas, más velocidad y creo que eso fue un factor muy importante en que el Zurdo Ramírez la pensara para atacar, porque venían respuestas agresivas de parte de Benavidez y con velocidad y potencia”, añadió.

El Zurdo, acostumbrado a imponer su boxeo pausado y su presión desde la guardia, se encontró esta vez con un rival que no solo respondía, sino que anticipaba. Cada intento de ataque de Ramírez era castigado con una ráfaga más rápida, más limpia, más certera. Benavidez cerró los rounds mejor de lo que los empezaba, y eso, en el arte del boxeo, es la firma de los grandes.

“En el primero y segundo rounds fue la velocidad, la presión y las combinaciones de Benavidez, las cuales marcaron la diferencia y así paulatinamente en el round cuatro, en el round cinco, fueron rounds de velocidad, de potencia, algunos cambios de golpes eran mejores momentos para el Zurdo”, abundó.

“Pero creo que el que cerraba mejor el round era Benavidez, con velocidad, distancia, potencia y combinaciones de golpes”, concluyó Juan Manuel Márquez.