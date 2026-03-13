Juan Pablo Sánchez asume el cierre del serial en Guadalajara: “Es un compromiso de máxima responsabilidad”

Juan Pablo Sánchez se prepara para cerrar el serial en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, destacando la responsabilidad y el reto que representa Guadalajara para el torero

GUADALAJARA, Jalisco.— Sin estridencias ni poses grandilocuentes, el matador hidrocálido Juan Pablo Sánchez compareció este mediodía ante la prensa especializada en el Salón del Bosque, en una rueda de prensa convocada para hablar de su participación el próximo domingo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, donde se celebrará la última corrida del actual serial.

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El encuentro tuvo un tono más reflexivo que protocolario. Sánchez habló con calma sobre el momento que atraviesa y sobre el peso específico que tiene Guadalajara dentro de su trayectoria.

“Es un compromiso de máxima responsabilidad”, resumió. “La Nuevo Progreso es una plaza que exige mucho al torero y al mismo tiempo le da mucho. Venir a cerrar el serial implica estar a la altura de lo que representa esta afición”.

Guadalajara, una plaza que mide

A lo largo de la conversación, el torero insistió en que la corrida del domingo no es una más dentro de su calendario. La plaza tapatía, dijo, tiene una personalidad muy definida y un público que suele marcar el rumbo de las temporadas en México.

Sánchez explicó que su preparación ha sido la habitual en él —campo, entrenamiento físico y trabajo mental—, pero reconoció que el contexto del festejo añade un grado mayor de concentración.

“Uno se prepara siempre para dar lo mejor, pero cuando se trata de una plaza como Guadalajara el nivel de responsabilidad es distinto. Aquí el público sabe lo que ve y eso obliga al torero a entregarse sin reservas”.

La raíz de una vocación

En un momento de la charla, el hidrocálido evocó los primeros años de su relación con el toreo. Recordó episodios de su infancia ligados al ambiente taurino y cómo esos recuerdos terminaron por definir su vocación.

“Desde niño el toro estuvo muy presente en mi vida. Los juegos, las primeras experiencias en el campo… todo eso va formando una manera de entender esta profesión”, comentó. “Con el tiempo uno confirma si ese camino era el correcto. En mi caso no tengo dudas”.

Lejos de construir un relato épico, Sánchez habló de ese proceso con naturalidad, como parte de un aprendizaje largo que todavía continúa.

Expectativa por el encierro

También se refirió al encierro anunciado para el festejo. Sin adelantar juicios definitivos, comentó que lo visto hasta ahora apunta a un conjunto serio, acorde con la categoría de la plaza.

“El encierro tiene presencia y hechuras interesantes. Ojalá que embista, porque al final todo pasa por el toro”, dijo. “Si hay materia prima, el torero puede expresarse”.

Un cierre con responsabilidad

La comparecencia concluyó sin discursos solemnes. Tras la rueda de prensa, Sánchez permaneció algunos minutos conversando con reporteros y aficionados que acudieron al encuentro.

El domingo, en la arena de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, llegará el momento de las respuestas definitivas. Para el matador de Aguascalientes, el reto está claro: responder a la exigencia de una plaza que históricamente no concede nada sin antes poner a prueba al torero.