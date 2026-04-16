La exposición Juego limpio: la cancha que nos une, que se presenta de manera temporal en el Museo Memoria y Tolerancia, propone una nueva lectura del futbol: no sólo como espectáculo, sino como un espacio de encuentro, inclusión y construcción de paz. A través de distintas salas temáticas, el visitante recorre su historia, su impacto cultural y su dimensión social.

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Del origen al juego moderno

El recorrido inicia en un túnel titulado Nacimiento del futbol, donde se ofrece una introducción histórica que conecta los juegos antiguos con el futbol contemporáneo. Se destaca su vínculo con prácticas ancestrales como el juego de pelota mesoamericano, evidenciando cómo diversas culturas sentaron las bases de este deporte global.

Foto: Aracely Martínez/Ovaciones

Identidad que se porta

En la sección de vestidores, bajo el concepto Más que un uniforme, el camino al triunfo, se explora el significado emocional de la indumentaria deportiva. El uniforme se presenta como símbolo de identidad, disciplina y preparación, elementos esenciales en la formación del jugador.

Historia en cada camiseta

La sala 2 reúne una colección de playeras de la Selección Mexicana, con jerseys utilizados en distintos mundiales. Esta sección forma parte de un acervo de más de 150 objetos que documentan la evolución del futbol y su arraigo en la memoria colectiva.

El corazón del aficionado

En la sala 3, titulada México, amor y futbol, destacan butacas del Estadio Azteca y otros elementos icónicos que evocan la experiencia del espectador. Se subraya la conexión emocional entre la afición y el juego.

Balones que hicieron historia

La sala 4, La gloria de los mundiales, presenta balones oficiales de Copas del Mundo en un recorrido que abarca desde 1930 hasta la actualidad, mostrando piezas que marcaron época.

Reflexión necesaria

El tono cambia en la Sala 5, “Celebración en riesgo: el lado oscuro del fútbol”, donde se abordan problemáticas como la violencia, el racismo y la discriminación, invitando a la reflexión social.

Más allá del estadio

En la sala 6, Juego limpio: de la cancha a la calle, se enfatiza el impacto del futbol como herramienta de inclusión, respeto y promoción de derechos humanos.

El aficionado, protagonista

La experiencia culmina en Tú eres el jugador número 12, un espacio inmersivo que coloca al visitante en el centro del juego, recordando que el futbol también se vive desde la tribuna.