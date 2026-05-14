Juegos Panamericanos Lima 2027: ¡listo el calendario! Cuándo, dónde y qué deportes participarán

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 ya tienen calendario oficial y reunirán a miles de atletas de todo el continente en 38 deportes y 58 disciplinas

Los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 están a 435 días de comenzar. Pero Panam Sports y el Comité Organizador ya han dado a conocer de manera oficial el calendario de competencias para los 38 deportes y 58 disciplinas, que durante más de 16 días de competición, reunirán a más de 6 mil 900 atletas de 41 países que participarán en esta celebración deportiva, la más importante del continente y una de las más reconocidas a nivel mundial.

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A celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, de acuerdo con el programa, el 21 de julio inicia la justa con el béisbol y al día siguiente con el cricket, que debuta en estos Juegos, mientras que el 23 de julio está marcada la Ceremonia de Apertura en el Estadio Nacional de Lima.

La primera medalla se entregará el sábado 24 de julio en la media maratón de marcha atlética femenina, donde se verá a la local y actual campeona mundial, Kimberly García, y a Evelyn Inga, medallista panamericana. Además, el taekwondo, buceo, skateboarding y escalada otorgarán las primeras medallas en sus respectivas pruebas.

En el último día de competencias, el 8 de agosto, antes de la Ceremonia de Clausura, se disputarán las finales de natación artística, tiro con arco, bádminton, bolos, piragüismo en aguas tranquilas, ciclismo en ruta, esgrima, golf y karate.

Con un calendario que abarca desde disciplinas tradicionales hasta las más recientes incorporaciones como el cricket y el skateboarding, Lima 2027 se prepara para recibir a lo mejor del deporte continental en una cita que promete quedar grabada en la memoria de América.