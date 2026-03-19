Juicio a Caro Quintero iniciará en marzo de 2027 en Nueva York

Autoridades judiciales fijaron el 8 de marzo de 2027 para el inicio del juicio contra Rafael Caro Quintero en Brooklyn, acusado de narcotráfico y del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

El juez federal encargado del caso programó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio con jurado contra Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, en una corte de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

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Durante una audiencia breve, el acusado permaneció atento, sin emitir reacción, mientras se definieron los plazos procesales; la autoridad judicial también fijó el 17 de junio de 2026 como fecha para la próxima audiencia y extendió por un año las condiciones de confinamiento en aislamiento.

Documentos presentados por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York sostienen que Caro Quintero representa un riesgo persistente para la seguridad pública, al señalar que habría continuado con la dirección de actividades ilícitas incluso desde centros penitenciarios.

El proceso incluye a Ismael Quintero Arellano, sobrino del acusado, quien figura como coimputado en el mismo expediente; la fecha del juicio se mantiene sujeta a ajustes, aunque no se prevé, hasta el momento, un acuerdo con la fiscalía.

Caro Quintero, conocido como “El Narco de narcos”, fundó en la década de los ochenta el Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, organización que marcó el origen de estructuras criminales posteriores en México.

El capo fue señalado como responsable del asesinato de Camarena en 1985, hecho que tensó la relación bilateral entre México y Estados Unidos; tras una liberación judicial controvertida en 2013, fue recapturado en 2022 y extraditado a territorio estadounidense en 2025.