Julián Araujo y Celtic, metidos en la pelea en Escocia; Jorge Sánchez, los 90′ en el líder PAOK

Raúl Jiménez y Fulham cayeron con West Ham; el delantero se fue en blanco en la Premier

Julián Araujo y el Celtic siguen en la pelea por repetir el título de liga en Escocia, toda vez que derrotaron de visita 1-2 al Aberdeen, en juego pendiente de la Jornada 25 de la Scottish Premiership.

Lo mejor de todo es que el lateral derecho méxicoestadounidense, sigue muy sólido en la titularidad de este equipo y salió de cambio hasta los últimos minutos del cotejo.

El nacido en Lompoc, California, se ha entendido muy bien en el conjunto de Glasgow y desde que llegó a préstamo del Bournemouth de Inglaterra lo ha hecho de gran forma.

Celtic se llevó el triunfo, gracias a los goles de Kieran Tierney al 5′ y Benjamin Nygren al 67′; por los locales marcó de penal Kevin Nisbet al 19′.

Con la victoria, el conjunto verdiblanco llegó a 58 puntos en la segunda posición de la tabla y se puso a cinco puntos del líder Hearts con cuatro fechas por disputarse.

Jorge Sánchez, títular con el líder PAOK

El también lateral derecho mexicano, Jorge Sánchez, poco a poco se ha ido adaptando al fútbol griego con el PAOK, equipo con el que fue titular y jugó los 90 minutos en la paliza de visita al Kifisia 1-4, por la Jornada 18 de la Superliga de Grecia.

Resultado con el que la escuadra de Salónica subió al liderato con 53 puntos y mejor diferencia de goles que Olympiacos y AEK de Orbelín Pineda.

Esta fue la segunda vez que el nacido en Torreón, Coahuila, juega los 90′ con el PAOK, ya que también lo hizo la semana pasada en la derrota 1-0 de visita al Celta de Vigo por Europa League.

El ex Cruz Azul, ya ha jugado en cuatro cotejos con su nuevo equipo, por lo que ya se ha establecido mejor en el fútbol helénico en su vuelta a Europa.

Alexander Jeremejeff en dos ocasiones al 32′ y 72′, Abdul Rahman Baba al 88′ y Giannis Konstantelias al 90+2, marcaron para la victoria del PAOK.

Raúl Jiménez y Fulham cayeron ante el sotanero West Ham

Por último, dolorosísima derrota del Fulham de Raúl Jiménez en la Premier League de Inglaterra, porque cayeron de locales por la mínima 0-1 ante West Ham en el Derbi Londinense.

Resultado que no le viene nada bien a los Cottagers, porque fue ante el antepenúltimo de la tabla, con lo cual desaprovechó y se quedó en 40 unidades en la posición 10.

El delantero mexicano salió de cambio en la segunda mitad y no pudo ayudar al equipo. Los Hammers se llevaron el triunfo gracias al gol de Crysencio Summerville al 65′.