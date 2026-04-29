El delantero mexicano tiene cuatro juegos más por delante para completar su título de máximo anotador

Julián Quiñones volvió con todo a la actividad en Arabia Saudita, porque clavó un doblete en la victoria 0-4 de Al Qadisiya sobre el débil Al Riyadh de visita.

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Con esos dos tantos, el delantero mexicano alcanzó la bestial cantidad de 28 anotaciones en lo que va de la Saudi Pro League en la presente temporada.

Además, esos dos goles lo hicieron recuperar la cima de la tabla de goleadores, por encima de Iván Toney del Al Ahli Saudí que tiene 27 en la segunda posición.

A Quiñones le quedan cuatro juegos por delante en la liga árabe para completar su título de goleo, por lo que será una lucha muy apretada en busca de la distinción.

Los goles de Julián llegaron ya al final del encuentro al 86′ y al 90+5′, en acciones muy similares ya que en ambas entró al área, esperó el centro y completó la jugada con tiro a gol que el arquero rival no pudo detener en esas dos ocasiones.

Al Qadisiya golea y se prepara para enfrentar al líder Al Nassr

Al Qadisiya completó su goleada gracias a los goles de Abdullah Al-Salem al 7′ y al 77′, ya que Al Riyadh es uno de los peores equipos de la Saudi Pro League y es muy probable que descienda.

El próximo domingo, Julián Quiñones y su equipo recibirán al líder Al Nassr, escuadra que es líder del torneo y que apunta a ser Campeón con Cristiano Ronaldo, quien también está en la pelea por el título de goleo pero se ha rezagado de Quiñones y de Iván Toney.

Julián, de los mejores goleadores en el mundo en el año

A su vez, que Julián siga anotando lo posiciona entre los mejores goleadores de todo el planeta en lo que va del 2026, ya que ha marcado un total de 22 anotaciones, lo cual lo mantiene en el Top 5 de máximos goleadores en todas las ligas.