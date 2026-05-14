Julián Quiñones llegó a 30 goles en Liga Árabe pero sigue abajo del líder; también puso asistencia

Al Qadisiya derrotó 2-0 a Al Hazm con un tanto del mexicano aunque le anularon otro

Julián Quiñones volvió a la senda goleadora tras un partido en el que se fue en blanco, al anotar y poner una asistencia en la victoria 2-0 de Al Qadisiya como local ante Al Hazem.

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En el penúltimo partido de la Saudi Pro League en Arabia Saudita, el delantero mexicano llegó a 30 goles, pero sigue abajo del líder anotador Iván Toney del Al Ahli, quien tiene 31 tantos.

Fue al minuto 13 que Julián Quiñones marcó su gol con un disparo cruzado dentro del área, con lo que Al Qadisiya abrió el marcador en este encuentro.

Incluso, el atacante había marcado doblete en este cotejo, pero le anularon la anotación al minuto 41 tras revisar la acción en el VAR, por lo que Quiñones no pudo llegar a 31 goles.

🔥🇸🇦 GOL DE JULIAN QUIÑONES Y YA LLEGÓ A 70 G+A EN 67 PARTIDOS EN ARABIA! 🤯



El seleccionado mexicano alcanzó los 34 GOLES en la temporada a un mes de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/IcQt1XLdwk — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 14, 2026

En la segunda mitad del duelo, el atacante mexicano asistió para el 2-0 de su equipo, al ponerle el pase a Ali Abdullah Hazazi, quien selló la victoria al minuto 85.

De esta forma, Al Qadisiya alcanzó las 74 unidades en la cuarta posición y tiene un juego más por disputar, el cual será el 21 de mayo de visita ante Al Ittihad, con lo que cerrará su temporada.

En ese juego, Julián Quiñones intentará conseguir los goles necesarios para finalizar el torneo como campeón goleador, aunque para ello debe anotar mínimo un doblete y esperar que Iván Toney no marque en los dos encuentros restantes de su equipo.