Julián Quiñones no recuperó liderato de goleo en Arabia y le quedan dos juegos

Al Qadisiya ganó 1-2 a Al Feiha pero el delantero mexicano se fue en blanco

Julián Quiñones dejó escapar una gran oportunidad de recuperar el liderato de goleo en Arabia Saudita, porque se fue en blanco en la victoria de visitante 1-2 de Al Qadisiya sobre Al Feiha.

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De tal forma que al delantero mexicano solamente le quedan dos fechas más por delante en la Saudi Pro League, para intentar arrebatarle el título a Iván Toney del Al Ahli que tiene 30 goles, si bien juega este lunes y podría separarse aún más en el primer lugar.

Julián jugó los 90 minutos en este encuentro, pero los goles los anotaron Musab Al-Juwayr al 44′ y Gabriel Carvalho al 90+2′ para Al Qadisiya; por Al Feiha marcó Fashion Sakala al 50′.

Cabe mencionar también que Cristiano Ronaldo del Al Nassr, tiene 26 goles en la tercera posición de los goleadores y juega el martes, por lo que se puede acercar a Quiñones si anota ante Al Hilal.

Raúl Jiménez no jugó con Fulham por enfermedad

Por otra parte, el delantero Raúl Jiménez no tuvo actividad este fin de semana, en la derrota de local 0-1 ante Bournemouth, si bien había salido a la banca y luego retirado.

El atacante de 35 años, estuvo enfermo durante toda la semana, por lo que no pudo entrenar de la mejor manera y si bien se contemplaba que tuviera algunos minutos en este juego, al final ni siquiera salió al banquillo.

Hasta el momento no se sabe qué es lo que afectó a Raúl Alonso, a la espera de saber si Fulham da claridad en ese respecto.

Obed Vargas entró de cambio en derrota del Atleti

Por su parte, el joven mediocampista mexicano, Obed Vargas, entró de cambio en la derrota del Atlético de Madrid como local 1-0 ante Celta de Vigo.

Obed entró al 69′ por Álex Baena, siete minutos después de que Celta anotara su gol por medio de Borja Iglesias con lo que al final lograron la victoria.

Duro descalabro colchonero en La Liga, porque apenas a media semana quedó fuera de la Champions y con este descalabro se quedó con 63 puntos en la tabla.

Álvaro Fidalgo no jugó en empate del Betis; segundo juego en la banca

Por último, el mediocampista Álvaro Fidalgo, se quedó en la banca del Betis en el empate como visitante 2-2 ante la Real Sociedad.

El Maguito se quedó en la banca por segundo partido consecutivo, ya que el pasado duelo ante Real Oviedo tampoco tuvo minutos.