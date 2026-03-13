Julián Quiñones perdió liderato de goleo pero Al Qadisiya remontó a Al Ahli

El equipo del delantero mexicano apretó la tabla en la Liga Árabe y llegó a 60 puntos

Julián Quiñones esta vez se fue en blanco, por lo que perdió el liderato de goleo en la Liga Árabe. Sin embargo, Al Qadisiya remontó 3-2 a Al Ahli Saudí para apretar bastante la tabla general.

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Porque el conjunto donde juega el delantero mexicano llegó a 60 puntos en la cuarta posición; el líder Al Nassr tiene 64 puntos, Al Ahli se quedó en segundo lugar con 62 y Al Hilal es tercero con 61 puntos, si bien Al Nassr y Al Hilal aún no juegan su partido de esta jornada.

Julián Andrés Quiñones no pudo marcar y se quedó en 24 goles, mientras que Iván Toney, delantero de Al Ahli, sí anotó en este cotejo y llegó a 25 tantos para quedarse con el liderato de goleo en solitario.

Fue precisamente Iván Toney quien abrió el marcador al minuto 27 y luego Valentín Atangana puso el 0-2 a favor de Al Ahli al 42′, por lo que parecía que los visitantes se llevaban un triunfo fácil.

Pero Al Qadisiya reaccionó de manera contundente. Al 63′, Musab Al Juwayr descontó el primer gol, con lo que los locales buscaron al menos empatar el partido.

Y ya fue en el tiempo agregado que Al Qadisiya no solo lo logró, sino que hasta remontó el encuentro, gracias a los goles de Turki Al Ammar al 90+2, y de manera épica por medio de Ibrahim Mahnashi al 90+9.

Quiñones casi se va a los golpes con Toney

El partido terminó muy caliente y con Julián Quiñones casi a los golpes con el otro goleador del campeonato, Iván Toney. El duelo ya había finalizado cuando ambos jugadores se habían trenzado tomándose del cuello.

Al final, la situación estaba muy tensa, pero los dos equipos pudieron controlar a sus compañeros, por lo que ahí quedó la situación.