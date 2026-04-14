Julián Quiñones se fue en blanco ante Al-Shabab y no recuperó liderato de goleo en Arabia

Al Qadisiya igualó en su partido correspondiente a la Jornada 29 de la Saudi Pro League; el mexicano se quedó en 26 anotaciones

Julián Quiñones no pudo recuperar el liderato de goleo en la Saudi Pro League. Al Qadisiya empató 2-2 de local contra Al-Shabab, pero el delantero mexicano no pudo anotar, con lo que se quedó en el subliderato de la tabla de anotadores.

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De tal forma que el atacante naturalizado se quedó en 26 goles, uno por debajo del inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, que tiene 27 anotaciones en el torneo liguero en Arabia Saudita.

Todavía hay oportunidad para que Julián Quiñones recupere el liderato de goleo, porque a Al Qadisiya le queda un mes de competencia en la liga y un total de cinco partidos, en los que Quiñones intentará marcar los más goles posibles y ganar el título de goleo.

En este encuentro ante Al-Shabab, los anotadores de Al Qadisiya fueron Christopher Bonsu Baah al 16′, mientras que el ítalo-argentino Mateo Retegui puso el segundo al 75′; del lado del Al-Shabab, Ali Ahmad Azaizeh clavó doblete al 35′ y 54′.

El resultado no fue nada bueno para Al Qadisiya, porque solo llegó a 62 puntos en la cuarta posición de la tabla, mientras que Al-Ahli tiene 66 puntos en el tercer puesto, pero aún sin jugar su partido de esta jornada. Al Hilal, que es segundo con 68, y el líder Al Nassr con 73, están lejos del conjunto del artillero mexicano.

Pasarán casi 15 días para que Al Qadisiya vuelva a jugar, ya que su próximo duelo es hasta el 28 de abril de visita al Al Riyadh, por lo que habrá mucho tiempo para entrenar y mantenerse a tono en la recta final de la Saudi Pro League, donde Julián Quiñones busca cerrar como campeón de goleo.