Julio César Chávez advierte sobre peleas de famosos tras la Alfredo Adame vs Carlos Trejo: “El boxeo no es un juego”

Julio César Chávez asistió a la función del Ring Royale, donde atestiguó de primera mano el auge de este innovador espectáculo. Pero también los riesgos que conlleva. Y es que para el máximo boxeador en la historia de México, las peleas entre famosos, más allá de ser llamativas y generar morbo entre la afición, son un riesgo, pues el pugilismo es un deporte de contacto y la falta de preparación puede provocar alguna desgracia.

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‘El César del Boxeo’ asistió a la Arena Monterrey y vio el combate que protagonizaron Alfredo Adame y Carlos Trejo. A pesar de que el actor y conductor se impuso ante el denominado cazafantasmas sin mayores contratiempos, ‘El Gran Campeón Mexicano’ alzó la voz ante este fenómeno que ha ganado popularidad en los últimos años.

“Contento. Las peleas estuvieron muy buenas, la verdad, pero el boxeo no es un juego”, advirtió en primera instancia Julio César Chávez en declaraciones para la presentadora Elisa Beristaín. El sonorense habló sobre la vistosa pelea entre Adame y Trejo, quienes al finalizar dejaron toda la rivalidad de lado y terminaron entre abrazos y besos. Un final feliz que no siempre se puede garantizar cuando hay golpes de por medio.

“A pesar de que Adame ganó, la verdad lo vi cansado, le puede pegar un infarto. Hasta que no pase un accidente van a quedar a gusto, pero ojalá le siga yendo bien a todos, me da gusto, pero es un deporte de respeto y creo que lo están tomando muy a la ligera y hasta que no pase un accidente van a quedar contentos”, insistió JC Chávez.

Don Julio insistió en que el boxeo es peligroso, pues es de las contadas disciplinas en las que está en juego la vida. E inclusive con la utilización de la careta, el riesgo sigue latente.

“Yo lo que digo es que es un deporte de peligro. Uno se sube al ring y no sabes cómo se baje. Lo están tomando muy a la ligera. Además, con careta es más peligroso porque los golpes rebotan, entonces es donde vienen los coágulos de sangre. El boxeo no es un juego”, sentenció el sonorense Chávez González.