Julio César Chávez y Jorge Travieso Arce tendrán histórico combate por noble causa: “Lo importante es ayudar a mucha gente”

Julio César Chávez y Jorge Arce se enfrentarán en una histórica pelea de exhibición en Puebla para inspirar a jóvenes y promover el deporte

Julio César Chávez y Jorge Arce saldrán por un momento del retiro y subirán al ring para enfrentarse en una pelea de exhibición. Un par de leyendas de dos épocas distintas cruzarán sus caminos arriba del cuadrilátero. El Gran Campeón Mexicano lo hará para demostrar que a pesar de los años su talento aún brilla, mientras que el Travieso buscará que su nombre sea considerado entre los grandes del boxeo mexicano.

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Su combate será uno de los grandes atractivos de la Feria de Puebla 2026, donde ambos expugilistas se medirán en un enfrentamiento a tres rounds el 9 de mayo en el Gimnasio Miguel Hidalgo para promover el deporte y erradicar las adicciones en niños y jóvenes. La cita promete no solo nostalgia, sino también un mensaje sobre el poder transformador del boxeo cuando se usa como herramienta social.

“Acepté este reto, para mí la verdad ya subirme a un ring no es lo mismo, pegarle al costal también implica un riesgo, por eso subo con careta, por mi nariz yo no puedo pelear, entonces lo importante es ayudar a mucha gente que tiene el problema que yo tuve (de adicciones), gracias a Dios tengo la fortuna de ayudar”, destacó la leyenda JC Chávez, retirado en septiembre del 2005.

🥊🔥 “Estaba chingue y chingue… y acepté”

Así lo dijo el campeón 🥇 Julio César Chávez @Jcchavez115 al referirse a la insistencia del gobernador @armentapuebla_ para concretar la pelea.



💬 El boxeador mexicano aceptó subir al ring para pelear tres rounds con careta 😷🥊, con un… pic.twitter.com/LatH6CcX7e — 🤳 El Referente, Noticias de Puebla 💻 (@ElReferenteMx) April 8, 2026

El campeón en tres divisiones distintas —peso superpluma, ligero y superligero— detalló que además de la pelea, días previos recorrerá distintos lugares del estado de Puebla para convivir con jóvenes e inspirar la práctica del deporte. De igual modo formará parte del desarrollo integral de un programa estatal contra las adicciones.

“Perdón, pero no extraño nada boxear. Me retiré demasiado viejo”, bromeó JC Chávez, al tiempo que recalcó que uno de sus anhelos es ver combates de sus hijos boxeadores en escenarios de Puebla.

La humildad del gran campeón mexicano, que construyó una carrera de 107 victorias, 2 derrotas y 6 empates, se hizo presente una vez más. Es consciente que ya no es el mismo de antes, pero también sabe que su nombre sigue abriendo puertas y, sobre todo, corazones. Por eso aceptó ponerse los guantes nuevamente, aunque sea con la protección adicional que su nariz le exige.

Por su parte, el Travieso Arce se une a la causa por la admiración que tiene por la leyenda Chávez y el compromiso social de alejar a niños y jóvenes tanto de las adicciones como de la delincuencia.

🥊🔥 Jorge “El Travieso” Arce @TraviesoArce relata que gracias a Julio César Chávez @Jcchavez115 se convirtió en boxeador



“El Travieso” Arce compartió que su inspiración para subir al ring fue nada menos que Julio César Chávez 💪🇲🇽, a quien considera una figura clave en su… pic.twitter.com/C9zgMNhee8 — 🤳 El Referente, Noticias de Puebla 💻 (@ElReferenteMx) April 8, 2026

“Ser fuente de inspiración para muchos jóvenes es realmente muy gratificante para mí, poder ser inspiración de muchos jóvenes, me dicen ‘¡hey! yo quiero ser como tú’, pero yo decía quiero ser como Julio. Si él y yo juntos en una mancuerna logramos inspirar a muchos jóvenes, para que salgan adelante y cumplan sus sueños, yo quedaré feliz. Pienso en que un deportista más es un delincuente menos en la calle”, expresó Arce.

Jorge Arce (64 victorias, 2 derrotas y 8 empates), originario de Los Mochis, Sinaloa, se retiró del boxeo profesional en octubre del 2014, con campeonatos mundiales en cinco categorías (peso minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo) y un legado por su estilo fajador y explosivo.

La pelea de exhibición no contará en sus récords oficiales, pero eso no le resta importancia. Al contrario, la trasciende. Porque cuando dos íconos del boxeo mexicano deciden volver a subir al ring no por dinero ni por gloria, sino por ayudar a quienes enfrentan las mismas batallas que ellos libraron fuera del cuadrilátero, el espectáculo se convierte en testimonio.