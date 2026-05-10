Julio César Chávez y Travieso Arce regalan pelea de exhibición llena de nostalgia

Julio César Chávez y Jorge el Travieso Arce regalaron una emotiva exhibición de boxeo que desparramó nostalgia del cuadrilátero. Dos viejos campeones en una misma pelea a tres rounds para deleite de sus aficionados y, sobre todo, por una noble causa para combatir las adicciones entre la juventud.
LEE ADEMÀS: Frases del Día de las Madres 2026: mensajes bonitos para felicitar a mamá por WhatsApp
El Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla tembló. No por un terremoto, sino por el rugido de miles de almas que, por una noche, volvieron a ver a dos ídolos del pasado. La Feria de Puebla 2026 fue testigo de un reencuentro que trascendió las tarjetas, con Julio César Chávez y Travieso Arce en el ring para recordarle a México sus glorias.
Fue una exhibición a tres rounds sin apostar nada más que el orgullo. Pero ni el César del Boxeo ni el Travieso saben hacer las cosas a medias. Arce, el eterno admirador que llegó a cinco coronas mundiales, se midió ante su ídolo con la misma fiereza de sus mejores épocas.
Chávez, con esa izquierda al hígado que sigue siendo un idioma universal, respondió golpe por golpe. La campana anunció el final del tercer round, pero ellos no quisieron escuchar. Seguían intercambiando puños con una sonrisa de complicidad entre dos colosos que recordaron sus mejores años. El réferi tuvo que separarlos. La amistad, por unos segundos, quedó en segundo plano, pero ganó el respeto.
Cada boleto vendido para este emparejamiento, ayudará a construir un centro contra las adicciones en Puebla, una causa que tanto Chávez como Arce han abrazado con la misma entrega con la que alguna vez persiguieron títulos. La noche no fue solo nostalgia. Fue un mensaje para recodarle a las juventudes que por más caídas, pueden volver a levantarse.