Juninho genera incertidumbre en Pumas previo al duelo ante América

Los Pumas UNAM dejaron atrás la protesta contra Club América por la alineación en el juego de ida y ya están enfocados en la vuelta, que será el domingo en el Estadio Olímpico Universitario, el cual ya tiene el lleno asegurado para el partido definitivo.

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La escuadra dirigida por Efraín Juárez, si bien dejó escapar dos goles de ventaja como visitante en la ida, tiene de su lado que si el marcador global termina en empate, eso es suficiente para avanzar por encima de las Águilas.

Aunque habrá que ver cómo se desarrolla la semana en Cantera, sobre todo con uno de sus jugadores más importantes, ya que debido a la carga de partidos y la exigencia del semestre, los futbolistas comienzan a presentar problemas musculares.

Juninho, entre algodones por fatiga muscular; también Rodrigo López

El goleador brasileño Juninho Viera es uno de los dos jugadores que Pumas tiene entre algodones, ya que el atacante salió de cambio en el segundo tiempo del juego de ida debido a fatiga muscular.

El exfutbolista del Flamengo se convirtió en un titular indiscutible durante el semestre, además de que ha marcado un total de ocho goles en el Clausura 2026, incluido el tanto que le anotó al América en el Estadio Banorte.

Si bien se espera que Juninho esté listo para el partido del domingo, será importante que en los días previos no se exceda en los entrenamientos, para que llegue a plenitud al duelo crucial ante América y pueda rendir al máximo en caso de que Pumas avance a semifinales.

El otro jugador en situación similar es Rodrigo López, quien también presenta fatiga muscular por la intensa actividad a lo largo del semestre. En fase regular jugó todas las jornadas, aunque solo 13 como titular, mientras que en la Liguilla también inició dentro del esquema de Juárez.

Por ello, en su caso deberán llevarlo con cautela para evitar que la fatiga derive en una lesión más grave que le impida estar en el partido del fin de semana.