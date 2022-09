Juntos, presidenciables de Morena en Hidalgo

El nuevo gobernador de Hidalgo, Julio Mechaca logró reunir de nueva cuenta a los presidencialbles de Morena en su toma de posesión luego de que hace unos días se viviera tensión entre el grupo mayoritario en el Senado con su coordinador y es que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard así como el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, estuvieron juntos en esta reunión donde se les vio muy contentos. Shienbaum y Ebrard entraron juntos a la Plaza Juárez, de Pachuca, mientras que Monreal lo hizo por separado. Importante que hayan dejado sus diferencias políticas del lado para apoyar al nuevo gobernador constitucional de Hidalgo que será el primero en la historia de un partido distinto al PRI en esta entidad.

EL PAN EN EL SENADO NO PERMITIRÁ QUE SE DISCUTA FAST TRACK REFORMAS A LA GUARDIA NACIONAL: KENIA LÓPEZ

Las voces del PAN en el Senado ya se hicieron escuchar y fue Kenia López, vicecoordinadora de este partido en la Cámara alta la que afirmó que el bloque de contención no permitirá un procedimiento ‘fast track’ para discutir y en su caso aprobar las reformas que incorporan la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos reiteró que el bloque de contención está en contra de esta reforma que daña al país, va en contra de la Constitución y confirma que la estrategia de seguridad no funciona. Recordó que el gobierno prometió que la Guardia Nacional sería un instrumento para servir a los mexicanos, prevenir los delitos, preservar la seguridad pública y recuperar la paz, pero “nada de esto fue cierto. En tres años no ha disminuido la violencia, al contrario, desde Baja California hasta Quintana Roo el país está sumido en una ola de violencia inhumana”.. Estaremos atentos a la acalorada discusión que se dará en torno a este tema.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ SE REÚNE CON RICARDO MONREAL, DE MANERA RESPETUOSA ABORDAN TEMAS LEGISLATIVOS

Muy relajado se le vio al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández durante una reunión que sostuvo con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal con lo que demuestran que por encima de sus legítimas aspiraciones presidenciales está primero el trabajo legislativo. Y es que el funcionario federal sostuvo un encuentro con el legislador para hablar de la agenda que se impulsará en este periodo ordinario de sesiones, justo en el momento en que está en la cancha del Senado el análisis de las reformas a la Guardia Nacional. Y es que, a pesar de que Morena en el Senado busca darle fast track a la reforma sobre la Guardia Nacional, su coordinador parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, discrepa y plantea que las modificaciones sean constitucionales y no a diversas leyes. Ya veremos qué deciden los senadores, pues se ha adelantado que harán un analisis responsable de lo aprobado por los diputados. Estaremos atentos.

IGNACIO MIER LLAMA A LA OPOSICIÓN A RECAPACITAR Y APROBAR REFORMAS A LA GUARDIA NACIONAL

A pesar de que ya cumplió con el Presidente al lograr la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas a la Guardia Nacional, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sigue haciendo labor y llamó a la oposición a “recapacitar y cuidar su discurso”. “Confío que en el Senado estas reformas transiten. Son necesarias para pacificar a nuestro país, es la mejor ruta y además forma parte esencial de los ideales de la Cuarta Transformación: garantizar la seguridad y paz a los mexicanos”, afirmó. El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, aclaró que las reformas respetan el decreto del Constituyente de marzo de 2019, “donde la Guardia Nacional sigue estando adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y tiene además un mando civil”, declaró.

RICARDO MONREAL: HAY GRUPOS EN MORENA QUE IMPULSAN “FAST TRACK” PARA APROBAR GUARDIA NACIONAL, ACTUAREMOS CON RESPONSABILIDAD, SEÑALA

Ricardo Monreal ya se encuentra listo para empezar con la construcción de acuerdos con todos los grupos parlamentrios para sacar adelante las iniciativas presidenciales respecto a la Guardia Nacional, pero denunció que ” hay presiones tanto en el interior como en el exterior” de la bancada de Morena para que las reformas de la Guardia Nacional avaladas por la Cámara de Diputados se aprueben, este martes, vía “fast track” en el Senado.“Sí hay voces, te lo quiero decir con toda seriedad, que están empujando que mañana mismo sea un fast track es decir, que no pase por ninguna discusión en las comisiones y que simplemente sea un fast track. Sí hay dentro del Grupo Parlamentario de Morena quien así lo plantea, yo pienso que debemos ser cuidadosos y que como Cámara revisora actuemos con sensatez frente a una decisión importante en materia legislativa”, afirmó. Eso sí como hombre congruente Monreal Ávila reiteró su posición respecto a que para modificar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional se deberá reformar la Constitución. Estaremos atentos a los trabajos de esta Cámara pues la fracción del PAN ya advirtió que no permitirá que los grupos de Morena se salten el proceso legislativo.

CLAUDIA SHEINBAUM DEFIENDE REFORMAS A LA GUARDIA NACIONAL

Como era de esperarse, tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa que pasa el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió la iniciativa presidencial y aseguró que la GN es un cuerpo de seguridad que está dedicado a construir la paz en el país. “El mando de la @GN_MEXICO_ en la @SEDENAmx significa disciplina y soberanía, siempre serán cuerpos de paz si el comandante en jefe de las fuerzas armadas es un pacifista y no reprime al pueblo”, escribió. La precandidata presidencial pidió que no se olvide a García Luna, “un delincuente al mando de una fuerza policial o a su jefe y el “haiga sido como haiga sido” . Esto al asegurar que en el pasado “la represión en México se ha ordenado por civiles”.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ASEGURA QUE HAY CONDICIONES EN EL SENADO PARA DEBATIR LAS REFORMAS A LA GUARDIA NACIONAL

Siempre activo Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, habló de la situación en las cámaras, y dijo que por lo menos en el Senado, hay condiciones para el debate. “Serán sin duda temas complejos, diferentes posturas, hay una posición clara en el del bloque de contención de que no debe militarizarse, no conozco a detalle las iniciativas, dicen que conserva el carácter civil, pero habrá que ver que, si se podría, y que no”. “Lo que no puede estar duda es que hubiera mando, dirección conducción, o una línea directa que le rompiera el carácter civil a la Guardia Nacional, porque eso iría contra la constitución. Se tendría un retroceso con toda la lucha que se ha emprendido y además la Guardia Nacional es una policía nacional y esa tiene que ser civil”, finalizó.

IMPULSARÁ VÍCTOR FUENTES SOLÍS INICIATIVA PARA IMPLEMENTAR PRISIÓN PREVENTIVA EN NUEVO LEÓN PARA DELITOS GRAVES

El senador panista Víctor Fuentes siempre pensando en el bienestar de sus electores ya está planeando las iniciativas que presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones y nos adelantó que pretende impulsar una propuesta para establecer en Nuevo León la prisión preventiva para quienes cometan delitos graves como homicidio doloso, violación y tráfico de personas. Fuentes Solís explicó que el fin de esta iniciativa será garantizar la seguridad de los neoleoneses, pues recordó que actualmente su estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en feminicidios. “Es evidente que la violencia va en aumento en Nuevo León y lamentablemente el estado ocupa el segundo lugar de feminicidios a nivel nacional, con un incremento del 176 por ciento en el primer semestre del 2022 en comparación con el mismo periodo del 2021. Por eso buscaremos que los culpables paguen con prisión preventiva y no tengan derecho a fianza”, señaló. El legislador informó que salud, seguridad, solvencia económica y sustentabilidad, serán los ejes rectores del trabajo legislativo que llevará a cabo durante Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. “Desde la Cámara de Senadores, la tribuna más importante de México, trabajaré con toda determinación en resolver los problemas que sé que son muy importantes para ti, los cuales tienen que ver con la solvencia económica, la salud, la seguridad y la sustentabilidad”, explicó.

ALFONSO RAMIREZ CUÉLLAR VISITA MORELOS PARA PROMOCIONAR A CLAUDIA SHEINBAUM

Ocupado recorriendo el país ha estado el ex diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para trabajar en construir la candidatura presidencial de la jefa de Gobierno de la Ciudad Claudia Sheinbaum. Ahora el ex dirigente de Morenal realizó una gira en Morelos con la finalidad de dar a conocer la plataforma política de la jefa de gobierno a productores agrícolas, ganaderos e integrantes de movimientos ecologistas, quienes lo invitaron a platicarles sobre las políticas públicas que está desarrollando la jefa de gobierno, además de informarles que el primer domingo de junio del próximo año se realizará la encuesta para definir quién será el o la candidata a la presidencia de la república por Morena.

