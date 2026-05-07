La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados afirmó que las autoridades deben colocarse “del lado de la ley”

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que México enfrenta un dilema entre actuar con legalidad o permitir el acompañamiento de la delincuencia y el crimen organizado, luego de cuestionar la ausencia del senador Enrique Inzunza durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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“Pues miren, el reto es muy claro, veremos si lo vamos a poder solventar como país, o legalidad, o acompañamiento de la delincuencia y del crimen organizado. Así de elemental es el reto en este momento”, afirmó.

Entrevistada antes de que diera inicio la sesión de la Comisión Permanente, López Rabadán sostuvo que todas las autoridades del país deben colocarse “del lado de la ley” y dar un mensaje de legalidad y justicia ante los señalamientos que involucran a funcionarios y políticos presuntamente vinculados con grupos criminales.

La diputada panista consideró que el Congreso debe abrir espacios para el debate público y permitir que los señalados comparezcan y respondan ante la ciudadanía, por lo que advirtió que cerrar la discusión no resolverá los problemas de corrupción ni los posibles nexos con el crimen organizado.

También advirtió que, en caso de comprobarse vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales, las autoridades están obligadas a sancionar a los responsables sin importar el partido político al que pertenezcan.

López Rabadán afirmó que el país necesita demostrar respeto a la Constitución y a los tratados internacionales, además de ofrecer certeza jurídica tanto a los mexicanos como a sus socios internacionales.