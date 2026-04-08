Kenia López Rabadán exige transparencia en seguridad del Tren Maya por riesgos en el Tramo 5

Ante versiones de problemas por apuntalamiento en zonas de cenotes y cavernas del Tramo 5

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que las autoridades deben prevenir cualquier riesgo de tragedia en el Tren Maya, ante denuncias de fallas en algunos tramos, y subrayó la necesidad de garantizar la estabilidad estructural del proyecto.

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Ante reportes de posibles hundimientos en pilotes del Tramo 5 y trabajos de apuntalamiento realizados por el Ejército en cenotes y cavernas, la legisladora consideró fundamental que se informe con absoluta transparencia sobre la situación real.

En entrevista, recordó el descarrilamiento del ferrocarril Transístmico que dejó 14 víctimas mortales, como ejemplo de la necesidad de actuar con previsión, rigor técnico y responsabilidad institucional.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones de seguridad, estabilidad y viabilidad del proyecto”, así como las acciones para garantizar su integridad, señaló.

Insistió en que se deben realizar todas las acciones de ingeniería necesarias para asegurar la seguridad del Tren Maya y salvaguardar la vida de las personas bajo los más altos estándares.

Sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala la inmovilización de cuentas sin orden judicial, dijo respetarla, pero la calificó de inaceptable.

Afirmó que bloquear cuentas sin resolución judicial viola la Constitución, y recordó que una medida similar fue frenada por la SCJN en 2018.

Advirtió que esta decisión podría afectar a trabajadores y familias, al impedir el acceso a ingresos de empresas sin investigación previa.

“Es una decisión errónea que puede lastimar a muchas personas”, concluyó, al señalar que este tipo de acciones pueden dejar a familias sin recursos para subsistir.