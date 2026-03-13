Defendió la decisión del pleno de la Cámara de Diputados de rechazar la primera propuesta de Sheinbaum

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que el pueblo rechazó la reforma electoral a través del voto en contra de sus legisladores, por lo que pidió que ahora es momento de poner cabeza fría.

“Me parece que hay que poner cabeza fría a este tema, hay que hacer un alto (…) La definición a esta iniciativa de 11 artículos constitucionales es que no se aprobara. Eso dijo el pueblo de México representado en esta Cámara de Diputados a través de sus legisladores. Yo recomiendo poner cabeza fría”, puntualizó.

En conferencia de prensa al término del Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria, aseguró que ahora habrá que esperar la nueva propuesta de reforma electoral que se anunció sería enviada al Congreso la próxima semana.

Añadió que hay que esperar a ver cuál es la propuesta, a qué Cámara se envía y, conociendo el documento y el articulado, hacer un análisis jurídico, político y ético. Subrayó que el Congreso es la institución que México se ha dado para discutir y aprobar cambios a sus leyes y a la Constitución y no a través de cualquier otra metodología.

“Así es que, de manera respetuosa, pero institucional, por supuesto que hago valer la decisión que en esta Cámara de Diputados se tomó. Si hay alguna otra iniciativa de cualquier ente facultado para presentar iniciativas se analizarán, se discutirán y se resolverán conforme a la Constitución y a las leyes. Yo recomiendo poner cabeza fría”, insistió.

La legisladora panista, reiteró que en su decálogo de principios político-electorales propuso que cualquier modificación al marco legal en esta materia fuera aprobada con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas.

“No es un tema de generosidad, lo digo con todo respeto. Es un tema de inclusión, de pluralidad, de contrapesos. Y en un país democrático y plural, como el que todos queremos vivir, siempre escuchar al otro y respetar al otro, siempre será bueno para las y los mexicanos”, concluyó.