Kenneth Walker III jugará con los Kansas City Chiefs tras su salida de Seattle Seahawks

Kenneth Walker III se une a los Kansas City Chiefs tras su salida de Seattle Seahawks, fortaleciendo el ataque terrestre de cara a la temporada 2026

Los Kansas City Chiefs han ganado la batalla por el codiciado Kenneth Walker III. El ahora excorredor de los Seattle Seahawks se sumará al talentoso grupo dirigido por Andy Reid tras haber realizado un feroz movimiento para mejorar su backfield al comienzo de la agencia libre rumbo a la temporada 2026 de la NFL.

La noticia sacudió el mercado de la liga en el inicio del período de negociaciones, con los Chiefs asegurando al pez gordo de la agencia libre para apuntalar una de sus posiciones más débiles de cara a la próxima campaña. El acuerdo de Walker es por tres años y vale hasta 45 millones de dólares, con 28.7 millones totalmente garantizados.

Se trata de una inversión significativa para Kansas City, que apuesta por el corredor de 25 años como pieza clave para revitalizar su ataque terrestre y darle nuevas armas a su ofensiva. El fichaje no se podrá hacer oficial hasta que se inicie el año liguero el miércoles, pero el acuerdo ya está cerrado y representa uno de los movimientos más importantes de esta agencia libre.

Walker, de 25 años, viene de posiblemente su mejor temporada, tras ganar el premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl LX al liderar a los Seahawks en la victoria sobre los New England Patriots el mes pasado. También lideró la NFL en acarreos con 65, yardas terrestres con 313 y touchdowns terrestres con cuatro en postemporada en tres partidos entre enero y febrero.

Su actuación en los Playoffs fue determinante para que Seattle levantara el trofeo Vince Lombardi, consolidándose como uno de los corredores más dominantes de la liga. Los Chiefs querían mejorar su ataque terrestre, que ocupaba el puesto 25 en yardas por partido (106.6) y el 20 en yardas por acarreo (4.21).

Tuvieron dificultades especialmente en la recta final, sin superar las 100 yardas terrestres en ninguno de los últimos cuatro partidos de una temporada decepcionante en la que Kansas City se quedó fuera de los Playoffs por primera vez desde la segunda temporada de Andy Reid con el equipo.

Kareem Hunt e Isiah Pacheco tuvieron temporadas difíciles, promediando cada uno menos de 4.0 yardas por acarreo, lo que evidenció la urgencia de reforzar la posición. Walker fue considerado la mejor opción de corredor en la agencia libre esta temporada baja.

Los Chiefs afrontarán una temporada baja en la que Patrick Mahomes se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) del año pasado, lo que podría poner más énfasis en el juego terrestre. La llegada de Walker adquiere aún mayor relevancia en este contexto, pues deberá asumir la carga ofensiva mientras el mariscal de campo completa su rehabilitación y recupera su mejor nivel.

Los Seahawks estaban dispuestos a dejar que Walker probara el mercado a pesar de contar con amplio margen salarial. Tras la rotura del ligamento cruzado anterior de Zach Charbonnet en los Playoffs, Walker asumió el liderazgo en la recta final. Su ausencia deja una incógnita en el backfield de Seattle al inicio de la agencia libre, pues los Seahawks pierden no solo a su corredor estrella sino también al Jugador Más Valioso del último Super Bowl, un vacío difícil de llenar en el corto plazo.