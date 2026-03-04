Kevin Mier reaparece con la Sub-21 y se prepara para volver al primer equipo de Cruz Azul

Buenas noticias surgieron para Cruz Azul esta semana, Kevin Mier volvió a la actividad tras recuperarse de la fractura que sufrió el pasado 8 de noviembre. El portero colombiano volvió bajo los tres palos en el partido de la máquina ante Santos en la categoría Sub-21 y disputó los 90 minutos.

TE PUEDE INTERESAR: Barcelona rozó la remontada pero Atlético de Madrid avanza a la final de Copa del Rey

Además de ello el cancerbero saltó al campo con el gafete de capitán, donde los dirigidos por Joel Huiqui se llevaron el triunfo por marcador de 0-2.

Se espera que el arquero de 25 años pueda reaparecer en la convocatoria del primer equipo de la siguiente semana cuando la máquina enfrente a San Luis. Esta noticia además de ser buena para Nicolás Larcamón, también lo pondrá en jaque, ya que deberá decidir si regresa a la titularidad al colombiano o si respeta el gran momento que está viviendo Andrés Gudiño, quien desde que tomó el arco cementero ha recibido 14 goles en los 12 juegos y medio desde que relevó a Mier desde aquella lesión en la jornada 17 del Apertura 2025 ante los universitarios.

Lo que es un hecho es que, Cruz Azul tendrá de vuelta a su arquero estrella en la segunda mitad del torneo, por lo que esto potenciará aún más a una plantilla que es sumamente poderosa en cuanto calidad futbolística.