Kevin Mier se perfila para volver a la titularidad en Cruz Azul ante Mazatlán

El arquero colombiano ha jugado con la Sub-21 de La Máquina y tendría minutos el viernes

Cruz Azul dejó ir el liderato el sábado pasado, cuando se dejó empatar por Pumas 2-2 en CU, cuando iban ganando 0-2 en la primera parte.

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Entre eso y que Chivas ganó su juego pendiente ante León, La Máquina cayó a la segunda posición de la tabla y ahora tiene que ganar para recuperar la cima.

El viernes se mide a Mazatlán de visita, en un partido que luce asequible para los cementeros, aunque los Cañoneros han mostrado mucho amor propio en las últimas fechas.

Kevin Mier se perfila para volver a la titularidad

Para este encuentro, el cual será en el Estadio El Encanto, se espera que el técnico cementero, Nicolás Larcamón, ya le dé a Kevin Mier la oportunidad de volver a la titularidad.

Si bien es cierto que Andrés Gudiño lo ha hecho bien en el arco celeste en ausencia del colombiano, el guardameta mexicano tuvo un fallo ante Rayados a media semana, que podría acelerar el regreso de Mier.

Larcamón precisó que si no es contra Mazatlán, Kevin podría jugar de inicio ante Atlético Nacional, en el amistoso que tienen pactado para la próxima semana, en el receso internacional por Fecha FIFA.

Pero tampoco le vendría mal al arquero tener ya minutos desde este viernes, por lo que es factible que salga de inicio ante Mazatlán.