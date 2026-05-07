Keylor Navas mostró respeto al América: “Si le ganábamos 4-0 ¿estarían muertos?, hay que jugar”

El Capitán auriazul señaló que ambos equipos tienen la misma chance de avanzar, pero confían en sacar el pase a semifinales

Keylor Navas sabe de lo que habla. Con una trayectoria brillante a cuestas que incluye haber sido titular en equipos como el Real Madrid y el París Saint-Germain, tiene muy claro que las series a eliminación directa, nunca tienen un ganador hasta que el árbitro pita el final del encuentro.

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De cara al juego de vuelta entre Pumas y América, el cual tiene por ahora un global de 3-3, el veterano arquero tico, hoy Capitán del Club Universidad, le mostró respeto al conjunto azulcrema, ya que consideró que así tengan que venir al Estadio Olímpico Universitario a ganarle al líder de la fase regular, tienen las mismas chances de avanzar a la siguiente ronda.

“Si hubiéramos ganado 4-0, ¿estaría muerto el América y no viene a jugar el domingo? Los partidos hay que jugarlos todos, tanto ellos como nosotros tenemos el mismo chance que teníamos antes de jugar el primer partido de poder estar en semifinales”, dijo este jueves en el Estadio Olímpico Universitario donde los Pumas tuvieron su entrenamiento de este jueves y sede del juego de vuelta el domingo ante las Águilas.

El guardameta, quien ha sido fundamental este torneo para el equipo dirigido por Efraín Juárez, consideró que tienen confianza en ellos y saben lo que tienen que hacer para echar al acérrimo rival y avanzar a semifinales.

“Nosotros lo tenemos muy claro: somos muy conscientes de qué tenemos que hacer para poder estar en semifinal y parte de ese trabajo, es respetar al rival y hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora que es trabajar con humildad, con esfuerzo, con sacrificio, y darlo todo en nuestra cancha con nuestra afición”.

🎙️Keylor Navas ya palpita el duelo de vuelta entre @PumasMX y @ClubAmerica



“Al final los partidos hay que jugarlos todos, tanto ellos como nosotros tienen el mismo chance que teníamos antes de jugar el primer partido de poder estar en semifinal”. pic.twitter.com/DOmsi0JYZm — PressPort (@PressPortmx) May 7, 2026

Pumas dejó atrás la ‘alineación indebida’; confían en el arbitraje

Por otra parte, el guardameta centroamericano también se refirió a lo que sucedió a inicio de semana, con el reclamo de Pumas contra el América sobre la presunta “alineación indebida” en el juego de ida.

Keylor dejó eso en manos de la directiva y dijo que ellos como grupo de jugadores ya dejaron atrás esa situación y se enfocan en el juego.

“Eso es un tema administrativo, nosotros a nivel de grupo estamos muy tranquilos, enfocados en lo que realmente nos toca, que es dentro de la cancha”.

Además, confía en que el trabajo arbitral de César Ramos y sus asistentes, sea muy bueno para que no afecte el Clásico Capitalino, y que no haya nuevamente ese tipo de polémicas como sucedió con Luis Enrique Santander y sus árbitros asistentes, quienes fallaron en el juego de ida.

“Estamos tranquilos, yo creo que el momento incómodo pasó del otro lado (en América); no tiene por qué afectarnos a nosotros en nada, y tomarlo con calma.

“Los árbitros son lo suficientemente profesionales para saber afrontar un partido como estos, no va a ser la primera ni la última vez que a un árbitro le toque venir a arbitrar aquí, entonces confiamos en su trabajo, en su lealtad y que piten lo que ellos consideren que sea lo correcto, o lo que sea en el partido”.