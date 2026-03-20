El arquero tico también obtuvo la opción de extender su contrato un año más después de 2027

Los Pumas tienen gran portero para rato. Luego de algunas semanas de estira y afloja y que de pronto hubo grandes dudas de que se quedara, Keylor Navas renovó contrato por un año más.

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De tal forma que el arquero costarricense de 39 años, estará como mínimo hasta mediados de 2027 con el Club Universidad, además de que tiene la opción para alargar su estadía hasta mediados del 2028.

Keylor Antonio recién cumplió 39 años en diciembre, por lo que al final de año alcanzará los 40, todavía con un gran nivel bajo los tres palos, así que Pumas se acaba de asegurar a un portero de altísimo nivel y experiencia, al menos por dos torneos más después del Clausura 2026.

El arquero tico, ex futbolista de equipos como Real Madrid y París Saint-Germain, tres veces Campeón de Champions League, llegó ya entrado el Apertura 2025 al arco auriazul y de inmediato se ha convertido en el hombre más importante del plantel.

Gracias a las actuaciones del arquero, la escuadra auriazul ha podido obtener grandes resultados, sobre todo en este Clausura 2026, como por ejemplo salvar el empate 2-2 ante Cruz Azul, luego de que iban abajo 0-2 en el tanteador.

Se espera que en próximos días, la directiva felina encabezada por Luis Raúl González y Antonio Sancho, anuncien la renovación del guardameta.

Los Pumas cerraron su preparación para el Clásico Capitalino ante América, a jugarse este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, con la renovación hecha de Keylor Navas, por lo que los felinos llegarán con la motivación a tope.