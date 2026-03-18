Keylor Navas ya tendría oferta de renovación con Pumas, pero también de MLS y España

El arquero de 39 años está por terminar su contrato con el conjunto auriazul y aún no hay un arreglo para su permanencia

Keylor Navas ha demostrado su valía prácticamente en cada partido que ha estado en el arco de los Pumas, porque ha salvado al conjunto universitario de inminentes derrotas, como la que estuvo a punto de sufrir de último minuto el sábado pasado ante Cruz Azul en casa.

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El arquero tico se mandó un atajádon brillante a un cabezazo a quemarropa dentro del área, lo que significó que la escuadra de Efraín Juárez asegurara el punto que tanto le costó rescatar ante La Máquina, luego de venir de un 0-2 abajo.

Por ello es que uno de los temas en torno al club y al portero, es justo su renovación con el equipo felino, la cual hasta el momento no se ha dado, aunque ya habría al menos un avance.

Keylor ya tendría propuesta por parte de la directiva

De acuerdo a ESPN, la escuadra del Pedregal ya le habría presentado a Keylor una renovación para continuar con el equipo, toda vez que su actual contrato finaliza al concluir este Clausura 2026.

Sin embargo, el asunto estaría lejos de resolverse, porque ya no solo estaría en la mesa del guardameta la oferta del conjunto felino, sino que también se habla de una propuesta en la MLS y también una en España.

De ahí que la situación todavía tenga muchísima tela de dónde cortar, por lo que vendrán días y semanas bastante largas en este tema, más allá de que el arquero públicamente haya dicho que se quiere quedar, aunado a que el técnico Juárez también ya lo dijo ante los medios de comunicación.

Por lo pronto, los Pumas se preparan para el Clásico Capitalino ante América, el cual será este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble en el que se espera un entradón, tal cual sucedió ante Cruz Azul.

Saracho le echó tierra a la directiva actual por Keylor

Al respecto de la renovación o no de Keylor Navas, se refirió el exdirector deportivo de Pumas, Eduardo Saracho, quien asistió como aficionado al juego ante Cruz Azul. Él fue el responsable de cerrar el trato por el arquero costarricense.

De acuerdo a lo mencionado por el exdirectivo, quien aprovechó para tirarle tierra a la actual directiva encabezada por Antonio Sáncho, consideró que ya van tarde en la renovación de Navas.

“Él está contento y tranquilo (en Pumas). Esa siempre fue la intención, pero cuando hay cambios en liderazgos (directiva), y él lo ha dicho, que hay cosas que no dependen de él, llega marzo y la cosa no está clara. Le diría a la afición que hay que disfrutar a Keylor una decena de partidos y ojalá sea una centena. No creo que sea por él (no renovar aún)”, dijo.