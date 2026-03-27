Los Pittsburgh Steelers tienen la veladora prendida a la espera de que Aaron Rodgers regrese para reencontrarse con Mike McCarthy en la temporada 2026 de la NFL. La franquicia seis veces ganadora del Super Bowl ha puesto todas sus fichas en la continuidad del veterano quarterback de 42 años, convencida de que la espera tendrá recompensa, luego de un sólido 2025 en la NFL en que A-Rod lució en muy buena forma.

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Pero casi no fue así. Los Steelers estuvieron cerca de tomar un rumbo diferente la temporada anterior, al intentar conseguir mediante un intercambio al entonces mariscal de campo de los Atlanta Falcons, Kirk Cousins. La organización exploró con insistencia la posibilidad de traer al experimentado pasador, convencida de que su estilo y experiencia encajaban perfectamente en el esquema de Mike Tomlin.

Cousins era visto como el indicado, e incluso lo contactaron el año pasado. Sin embargo, habría sido los Falcons los que se negaron a traspasarlo ni negociar un intercambio, según detalló NFL Network.

Sin embargo, ahora Kirk Cousins está libre y el plan de Pittsburgh para el puesto de mariscal de campo, podría incluirlo si deciden prescindir de Aaron Rodgers, algo que aún no ha sucedido. Lo que sí es una certeza, es que el equipo de Pennsylvania ha desechado por completo otras opciones, como volver a fichar a Russell Wilson o intentar ir por Jimmy Garoppolo.

Si los Steelers hubieran podido concretar un intercambio por Cousins, lo más probable es que hubiera permanecido bajo contrato al menos hasta la temporada 2026. Esto significa que el equipo aún habría podido seleccionar a Will Howarden el Draft, quien es considerado su proyecto a largo plazo, mientras dependían de Cousins hasta encontrar un nuevo mariscal de campo franquicia.

En cambio, optaron por Rodgers, quien firmó justo al final de las Actividades Organizadas del Equipo y ahora está decidiendo si regresará o no para una segunda temporada en Pittsburgh y tal vez su última temporada en la NFL. La incertidumbre ha sido la nota dominante en la oficina de los Steelers, que apostaron por el futuro inmediato con un quarterback de 42 años que aún no confirma si seguirá en el emparrillado.

También podría haber cambiado sus planes a largo plazo. Pittsburgh hizo todo lo posible por acumular selecciones para el Draft de la NFL de 2026 con la esperanza de que la clase de quarterbacks fuera excelente. Es un poco decepcionante comparado con lo que parecía hace un año, pero tal vez los Steelers podrían haber estado dispuestos a acumular selecciones para 2027.

Pero la estrategia de acumular capital de Draft pudo haber sido distinta si Cousins hubiera llegado. Con Cousins, la urgencia por encontrar al quarterback del futuro habría sido menor; con Rodgers, la ventana de oportunidad es más estrecha y la presión por acertar en el Draft se multiplica.

Aunque Cousins aún está disponible, los Steelers están completamente centrados en Rodgers, debido a la cercanía y química probada con McCarthy, nuevo entrenador en jefe. Creen que la paciencia les permitirá conseguir a su mejor opción y esperan que Rodgers tome una decisión antes del Draft de la NFL de 2026.

Se espera que Rodgers regrese, pero nada es seguro. Si decide retirarse, Pittsburgh podría optar por Cousins, pero hasta que Rodgers tome esa decisión, el plan de los Steelers incluye al mariscal de campo de 42 años y a nadie más. Mientras tanto, el reloj corre y la fecha del Draft se acerca.