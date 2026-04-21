La afición ya tiene a todos sus nominados

Una encuesta de aficionados perfila posibles convocados de la selección mexicana al Mundial, destacando mediocampistas y delanteros, mientras el técnico aún no define su lista final

El entrenador de la Selección de México, Javier Aguirre, no ha anunciado la lista final de los nominados para jugar la Copa del Mundo 2026 y no tiene una alineación fija, en parte por lesiones y en parte porque no todos los jugadores han estado disponibles; sin embargo, los aficionados tienen sus preferencias y sus opiniones, a veces basados en el equipo que juegan, a veces en sus logros y habilidades, o a veces por si juegan fuera del país, pero el caso es que en la encuesta de abril nominaron a los que pueden ser los medios y los delanteros.

El mes pasado fueron los porteros y los defensas, y con esta nueva elección, ya hay una lista y es muy probable que la mayoría de esta relación sea la que esté en el Mundial.

Quieren a Gilberto Mora

Los mediocampistas, Se le mostró a los aficionados una lista de 11 nombres pidiendo que señalaran a los que debían estar en la selección y se les recordó el equipo donde militan para no dejar esa variable de fuera en la selección.

El jugador más mencionado es la estrella juvenil de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, de quien aún se tiene duda respecto a su recuperación.

Después aparece Erick Lira de Cruz Azul que se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de México.

Y en tercer lugar, un naturalizado pero que se ha formado en México con gran prestigio, Álvaro Fidalgo, que recientemente ha tenido grandes actuaciones en el Real Betis de España.

El cuarto lugar en menciones es Brian Gutiérrez a pesar de tener altibajos; luego figuran el jugador de Chivas Luis Romo, alguien que parecía inamovible pero que las lesiones lo hicieron alejarse, aunque parece que estará listo para el Mundial; y Marcel Ruiz, otra joya del futbol mexicano que esperan llegue totalmente recuperado tras su fuerte lesión; Chucky Lozano, una sorpresa, porque está en problemas en su equipo donde no juega y su nominación parece tener más que ver con su prestigio y el recuerdo de hazañas pasadas como aquel gol ante Alemania; y por último, se mencionó a César Huerta, quien hoy está en Bélgica recuperándose de una lesión.

Debajo de ellos, fuera de los primeros ocho, quedaron Charly Rodríguez de Cruz Azul, Denzell García de FC Juárez y Erick Sánchez de América que parece que el mal momento del equipo influyó en que no tuviera más menciones.

CLAMAN POR LA HORMIGA

Los delanteros. La posición más visible y más controversial es la de delantero y particularmente de centro delantero; se mencionaron ocho nombres posibles para jugar en la delantera de la selección mexicana y así eligieron los aficionados:

En primer lugar, se mencionó a que a Alexis Vega, un jugador que resurgió con Toluca y lo llevó al actual bicampeonato en una gesta heroica donde jugó la final lesionado, Alexis es el más mencionado.

Después la estrella actual del futbol mexicano Armando la Hormiga González que la está rompiendo con Chivas superando incluso lo que en su momento hizo el Chicharito Hernández.

Después aparece el delantero de los Pumas -que para muchos no tiene el nivel pero que esta temporada ha mostrado un buen juego- el Memote Martínez.

Ya luego figura la que se considera la legión extranjera por jugar fuera del país y que en su momento parecían todos destinados a la titularidad: Santiago Chaquito Giménez del Milán; Julián Quiñones que juega en Arabia Saudita; Germán Berterame hoy en las filas del Inter de Miami (junto a Messi) y Raúl Jiménez del Fulham de Inglaterra; y por último, un jugador discreto pero cumplidor que milita en Chivas y parece gozar de la confianza de Aguirre, Roberto el Piojo Alvarado.

LA LISTA DE LA AFICIÓN

Con los resultados de la encuesta de abril y la anterior de marzo donde preguntamos por porteros y defensas, la lista de los aficionados es la siguiente, considerando tres porteros, ocho defensas, ocho mediocampistas y seis delanteros:

PORTEROS

1.- Hugo González (parece difícil)

2.- Raúl Tala Rangel (es el titular)

3.- Carlos Acevedo

Comentario: Las preferencias del DT Javier Aguirre van hacia Guillermo Ochoa y no hacia Hugo González.

DEFENSAS

1.- Edson Álvarez

2.- Jesús Gallardo

3.- Johan Vázquez

4.- Diego Campillo

5.- Jorge Sánchez

6.- César Montes

7.- Gerardo Arteaga

8.- Richard Ledezma

X- Jesús Chiquete Orozco.

MEDIOS

1.- Gilberto Mora

2.- Erick Lira

3.- Álvaro Fidalgo

4.- Brian Gutiérrez

5.- Luis Romo

6.- Marcel Ruiz

7.- Irving Chucky Lozano

8.- César Chino Huerta

X- Carlos Charly Rodríguez

Comentario: a pesar del resultado, es difícil que Chucky sea considerado, irían antes Denzell García o Erick Sánchez.

DELANTEROS:

1.- Alexis Vega

2.- Armando Hormiga González

3.- Guillermo Memote González

4.- Santiago Chaquito Giménez

5.- Julián Quiñones

6.- Germán Berterame.

X- Raúl Jiménez

Comentarios: de esta lista podrían quedar fuera Quiñones, Hormiga, Memote o Berterame, e incluir al Piojo Alvarado, quien ha sido de los más constantes durante el proceso del Vasco y parece que es de los seguros para ir al al Mundial.

PORTERO TITULAR

Tres veces se ha medido esta pregunta: En septiembre pasado la mayoría se inclinaba por Luis Ángel Malagón que parecía destinado a ser el portero titular. En esa fecha, el Tala Rangel era la tercera opción y Memo Ochoa la cuarta.

En Febrero de este año, el Tala ya se colocaba como el preferido de la afición y subía a Ochoa como la tercera opción.

Pero en marzo todo cambió, porque se renovaron las imágenes de Ochoa dando un buen juego contra Brasil en 2014 o deteniendo un penalti en 2022 y aparece como la primera opción para la titularidad, seguido del Tala Rangel.

CENTRO DELANTERO

Considerando que la alineación de la selección sea con un “9” fijo, se aplicó tres veces la pregunta sobre el titular de esa punta en la delantera: En septiembre, era favorito Santi Giménez, recién fichado por el Milán; para enero de este año y ante su lesión y sequía de goles, la primera opción era Raúl Jiménez y segundo Julián Quiñones que en Arabia superaba incluso en el goleo a Cristiano Ronaldo; Y ahora en abril, a unos días de la nominación final, la jerarquía histórica de Raúl Jimenez lo conserva como el titular para los aficionados pero ahora aparece la estrella del momento la Hormiga González ya como la segunda opción dejando al Chaquito en la misma tercera mención y aparecen como opción ni Quiñones ni Berterame

¿DE QUÉ ZONA EL CAMPEÓN?

Para los aficionados, Europa ha sido el favorito en todas las mediciones en un año, aunque los porcentajes de afición que así lo dicen ha fluctuado conforme se acerca el Mundial, en abril de 2025 así pensaba 68% de encuestados, hoy solo 37%, pero sigue siendo superior al 28% que cree en un campeón de América.