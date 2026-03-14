La Asunción vuelve a la acción en la MASL 2

Deportivo La Asunción regresa a la actividad este domingo 15 de marzo cuando se enfrente a las 15:00 horas en el Gimnasio G2 de Iztapalapa, al Mariachis FC de Guadalajara, con el claro propósito de mantener su impresionante marcha en la MASL2 (Mayor Arena Soccer League 2).

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Luego de obtener siete triunfos en fila, anotar 76 goles y recibir apenas 19 anotaciones, totalizando 21 puntos, consolidándose no solo como líder invicto, sino además ser el equipo más contundente y sólido de la MASL 2.

El Deportivo Asunción, conocido como el Rey de Iztapalapa, ha comenzado con paso firme su internacionalización a nivel profesional, de la mano de la Familia Tierradentro Ramírez.