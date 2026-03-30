La broma viral de Daniel Suárez durante la carrera de NASCAR Cup Series en Martinsville

En el automovilismo hay bromas que brotan con naturalidad y otras que surgen para aliviar la tensión de una competencia. Y luego está la de Daniel Suárez. Él combinó ambas y, de paso, tocó uno de los pilares sagrados de la NASCAR Cup Series, como es el perro caliente rojo de Martinsville, Virginia.

TE PUEDE INTERESAR: Duelo a muerte: RD Congo y Jamaica buscan boleto al Mundial 2026

Apenas unas horas antes de que comenzara la Cook Out 400 del domingo, el piloto del Chevrolet número 7 se tomó un momento para escribir un letrero en un baño portátil en el Martinsville Speedway. Con una cartulina y marcador, pegó un aviso escrito a mano que decía: “No hacer popó“, acompañado del conocido emoji color marrón y varias caras con el ceño fruncido.

Suárez compartió en redes sociales varias fotos de su letrero con el mensaje: “Por favor, no defecar en los baños de Martinsville”. El humor escatológico rápidamente provocó la reacción de los aficionados al automovilismo, muchos de los cuales se sumaron a la broma.

“@Daniel_SuarezG incluso lo firmó. Estoy seguro de que la mayoría lo agradece”, escribió un usuario de X, mientras que otro agregó: “Si eso realmente funcionara, las obras de construcción de todo el mundo olerían mejor”. Y un tercero ironizó: “¿Qué se supone que debo hacer con todos esos perritos calientes que acabo de comer?”.

Y es que esa última pregunta, dicha entre risas, encerraba una verdad incómoda. Porque si alguien tomaba en serio el cartel de Suárez, el problema no era menor. Durante los fines de semana de carrera en Martinsville, los asistentes consumen los tradicionales perros calientes rojos brillantes con chili, mostaza, cebolla y ensalada de col a una velocidad que parece de competencia.

En la Cook Out 400 de este año, un contador que registraba la cantidad de estos productos vendidos alcanzó la asombrosa cifra de 50 mil 15. Con ese nivel de consumo, las visitas a los baños portátiles están garantizadas. Durante su aparición en el podcast Games with Names el pasado mes de agosto, Kyle Larson afirmó sin rodeos que el perrito caliente de Martinsville era “repugnante”.

“Diría que, en cuanto a la comida típica de las carreras, Martinsville es famosa por sus perritos calientes”, comentó. “Me parecen asquerosos. No sé si llevan colorante, pero son rojos”.

Mientras Suárez se divertía con su travesura, también dejaba ver un momento distinto en su carrera. El mexicano, que se unió a Spire Motorsports en octubre pasado tras cuatro años en Trackhouse Racing, viene de un séptimo puesto en Darlington la semana pasada. Tras ese resultado, se mostró cómodo en su nueva casa. “Estoy muy orgulloso de esta organización, de este equipo 7”.