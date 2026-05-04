La Catalina confiesa que se sintió ofendida tras recibir tocamientos de ‘aficionados’: “Fue abuso; a nadie le puedes hacer eso”

La gladiadora chilena dijo que tomó medidas para evitar ese tipo de acoso en las funciones; también explicó las razones por las que dejó el CMLL por ir a AAA

Hace un par de meses la popular luchadora La Catalina denunció en redes sociales que fue víctima de acoso sexual por parte de aficionados que se dieron cita a una función donde la chilena se presentó, y aprovecharon su amabilidad para acercarse a ella y realizarle tocamientos en sus partes íntimas, y después desaparecer.

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Dicha situación le provocó un momento muy incómodo ya que ella no supo cómo reaccionar porque en ese instante estaba rodeada por niñas y niños, es más, ni siquiera supo quién fue.

“Ese día me acuerdo de que la gente estaba muy emocionada, fuimos a la última lucha, bajamos del ring y muchos niños se me acercaron y me rodearon y ahí pasó todo. No vi quién fue, no supe quién fue, no había cámaras tampoco para revisar quién fue”, recordó ‘La Diva del Ring’.

“La verdad no supe ni cómo actuar porque había niños mirándome, entonces no podía ser una persona muy grosera y déspota porque ahí estaban los pequeños que no tenían la culpa”, agregó.

LA CATALINA TOMA MEDIDAS PARA EVITAR EL ACOSO

Dicha situación obligó a La Catalina a tomar medidas para evitar momentos incómodos en las funciones, entre ellas, muy a su pesar, limitarse un poco en cuanto a acercarse a los fans.

“Sí tomé precauciones, ahora cada vez que me baje del ring va a bajar una persona conmigo, me va a estar cuidando. Y a lo mejor sí me voy a limitar un poco de que se me acerquen, pero creo que también es por cuidarme y cuidar a la persona”, afirmó.

Y volvió a hacer un llamado a los aficionados:

“En ese momento estaban viendo a La Catalina, pero también hay una persona que se metió al vestidor a llorar porque se sintió ofendida. Y pues prácticamente fue abuso. No lo hagan. A mí me ven en el Walmart, en un gimnasio, en cualquier parte donde se acercan y me piden una foto, no hay problema, no soy mala persona, ni mala onda con nadie, creo que soy muy accesible, pero ya el hecho de querer tocar y de querer pasarse también hay que tener un límite y un límite como fan. No le puedes hacer eso a cualquier persona, a nadie le puedes hacer eso sin su consentimiento”, concluyó.

UNA NUEVA ETAPA EN AAA

Tras un exitoso paso por la empresa Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), se dio a conocer que La Catalina quedó liberada y ahora la gladiadora sudamericana formará parte de la Tres Veces Estelar AAA, donde si bien no ha debutado, ya se presentó en una función donde le arruinó el festejo a la ‘Reina de Reinas’, Lady Flammer.

“Mi proceso en la otra empresa (CMLL) fue muy a gusto, estoy encantada con ellos, la verdad fue un proceso muy bonito que tenía que pasar; estoy muy agradecida por todas las oportunidades que pasaron, que se abrieron por las amistades que hice, lo pasé muy bien, estuve muy contenta”, aseveró.

“Pero también creo que como profesional tenía que dar un paso más y pues yo entré a esa empresa con un propósito que fue superar todo lo que había hecho y realmente me volví a encantar con la lucha; los fans fueron increíbles conmigo, el recibimiento, las oportunidades que se dieron, todo fue dándose, pero también faltaba avanzar en otra manera”, se alargó.

‘La Cata’ dijo que salió del CMLL en buenos términos y que todo lo que se dijo fueron chismes. Ahora está enfocada en esta nueva etapa con AAA donde está dispuesta a darlo todo.

“Se hicieron muchos chismes, hablaron de que no me sentía valorada, cosa que no es, algo que la neta ni siquiera ha salido de mi boca y pues no va a salir porque yo estoy muy agradecida con todo eso y fue muy bonito. Gracias por la oportunidad y por todo lo vivido. Ahora estoy en otro proceso de mi vida y quería algo más todavía y siempre va a ser así. Siempre uno va a querer mucho más y superarse”.

“Te lo juro que lo pensé por meses ¿qué iba a pasar? Fui lo más profesional en el otro lado, trabajé hasta el último día del mes. Y pues ya empezó mi nuevo proceso que ahora es superarme, hacer cosas, seguir creciendo y creo que hoy en día AAA tiene eso, tiene la proyección para el luchador internacionalmente”, reconoció.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ EN AAA?

La Catalina ya tuvo su aparición con AAA el pasado 12 de abril donde subió al ring a retar a Lady Flammer y arruinarle su festejo, pero en sí, no ha luchado.

A través de redes sociales, la empresa AAA informó que “La Catalina tendrá su primera lucha en AAA en FOX la próxima semana”.

“MÉXICO YA SE HIZO PARTE DE MÍ, HASTA DISFRUTO EL TRÁFICO”

La lucha libre mexicana le abrió las puertas a La Catalina, pero más allá de eso, la chilena ya se ‘enamoró’ de México, “ya se hizo parte de mí”, incluso ya aprendió a hablar como los mexicanos, con todo y groserías.

“A huevo, sí me gusta mucho México. No me veo viviendo en otro lado, te lo juro. Cuando regresé a Chile la primera vez que me vine a México, estuve como seis meses aquí, le dije a mi mamá y a mi papá: ‘No voy a volver’”, reveló.

“México me encanta, ya se hizo parte de mí, hasta disfruto el tráfico ¡Imagínate! Voy en el tráfico, pongo música y ya me vale queso todo. También peleo, si se me cierra un carro yo: ¡Qué pedo! Y salen las groserías de los mexicanos”.

Además, reveló su debilidad en cuanto al platillo mexicano que más le gusta:

“No puedo vivir sin comer pozole, o sea, eso es malo, no lo hagan, pero en serio… una vez a la semana, aunque sea, como pozole, me encanta”.

Finalmente agradeció la hospitalidad de este país para con sus compatriotas chilenos, quienes dijo, siempre tienen las puertas abiertas aquí en México.

“México es demasiado bonito. Mucho chileno ha venido acá y ha triunfado: 31 Minutos, Mon Laferte, Stephanie Vaquer, La Catalina, y eso es por el cariño. Gracias a México por creer en nosotros”, se despidió.