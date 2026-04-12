La Ciudad de México abandera a su delegación rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026

La Ciudad de México abanderó a su delegación para la Olimpiada Nacional Conade 2026, destacando apoyos, infraestructura y el impulso al deporte juvenil

La Ciudad de México ha abanderado a la delegación que representará a la capital del país en la Olimpiada Nacional Conade 2026. El equipo capitalino buscará hacer historia en el considerado como evento deportivo más relevante a nivel nacional en categorías infantiles y juveniles.

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Durante la ceremonia, se reconoció a las y los deportistas como representantes del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que caracterizan a la juventud capitalina.

En su mensaje, la jefa de Gobierno destacó que la delegación, integrada por alrededor de mil atletas, competirá en 46 disciplinas, consolidándose como una de las más robustas del país.

“Hoy abanderamos a los mejores deportistas de la ciudad. Ustedes no solo compiten, inspiran y representan el futuro de una sociedad más justa, más sana y más comprometida”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien estuvo acompañada por la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá; el director general del Indeporte Javier Peralta Pérez; la atleta multimedallista Camila Vega Gil Cano; así como entrenadores, atletas destacados y autoridades del sector educativo y deportivo.

Brugada Molina anunció un esquema de apoyos económicos para las y los atletas que obtengan medallas, con 20 mil pesos para oro, 15 mil para plata y 10 mil para bronce, además del compromiso de establecer un sistema de respaldo permanente tanto para deportistas como para entrenadores.

Asimismo, subrayó que el impulso al deporte es una política pública prioritaria, por lo que se avanza en la construcción de 100 espacios comunitarios denominados Utopías, las cuales contarán con infraestructura deportiva integral. También se contempla el desarrollo de una Utopía de alto rendimiento, orientada a fortalecer la preparación de atletas destacados.

Abanderamos con mucha emoción a las y los más de mil atletas que representarán a la Ciudad de México en la Olimpiada Nacional de @conadeoficial 2026.



Ustedes están aquí por su disciplina, su constancia y por superar cada día sus propias metas, no por casualidad ¡Son motivo de… pic.twitter.com/UNarErzjGk — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 12, 2026

En este sentido, se informó que la capital del país trabaja en la creación de una Secretaría del Deporte, que estará encabezada por Javier Hidalgo, con el objetivo de consolidar una política integral que permita posicionar a la Ciudad de México como la más deportista del país.

“Nadie llega solo hasta aquí. Detrás de cada logro hay una historia de constancia y acompañamiento. Hoy inician una etapa en la que deberán confiar en su preparación y dar lo mejor de sí”, señaló Peralta Pérez, quien destacó que cada atleta representa no solo su esfuerzo individual, sino también el respaldo de entrenadores, familias y equipos multidisciplinarios.

En su intervención, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, reconoció el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México en favor del deporte y enfatizó la importancia del entorno familiar en la formación de atletas.

“El camino no es sencillo, pero el esfuerzo siempre rinde frutos. Disfruten la competencia, sigan preparándose y tengan la certeza de que muchos de ustedes podrán representar a México en competencias internacionales”, señaló.

Con este acto, la Ciudad de México se declaró lista para su compromiso en esta competencia multideportiva.