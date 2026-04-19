La Ciudad de México no es una jungla de asfalto, alberga más de 12 mil especies

Se ubica en una zona megadiversa y 59 por ciento de su territorio es suelo de conservación, dice especialista

Pese a ser llamada la “jungla de asfalto”, alrededor del 59 por ciento del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, ya que se ubica en una zona megadiversa; aquí se han registrado aproximadamente 12 mil especies de todos los grupos biológicos, aseguró la coordinadora de Estrategias para la Biodiversidad de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del gobierno capitalino, Isabel Herrera Juárez.

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Explicó que, aunque es la entidad más pequeña del país, dedica gran parte de su territorio a preservar ecosistemas. Agregó que con la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad y su Plan de Acción 2030, se prevé que dentro de 25 años la Ciudad de México sea más resiliente y sostenible, y que en su territorio se conserve la riqueza natural que posibilita el bienestar, la economía y salud de quienes la habitan.

Al dictar una conferencia en la UNAM, explicó que además de un amplio sistema de áreas naturales protegidas y de valor ambiental, como el Cerro de la Estrella, las sierras de Santa Catarina o de Guadalupe, tiene bajo protección a nivel internacional Ramsar o Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, junto con el sistema lacustre ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

También cuenta con humedales, matorrales xerófilos, bosques y pastizales de alta montaña, además de una gran diversidad de especies, algunas endémicas, incluyendo aves, anfibios y mamíferos (como coatís, armadillos y murciélagos), con los cuales cohabitamos y de cuya conservación somos responsables.

Es centro de origen de especies para la alimentación y tiene agroecosistemas propios, como las chinampas, únicas en el mundo.

Herrera Juárez indicó que iNaturalist, plataforma de ciencia ciudadana a nivel mundial, ayuda a identificar organismos y genera datos para la ciencia y la conservación. En nuestro caso, permite contar con información y actualizar diagnósticos ambientales, guiar decisiones públicas, monitorear espacios prioritarios y vigilar la evolución de sitios en restauración ecológica.

Asimismo, existe una aplicación móvil que permite subir fotos y grabar sonidos, por ejemplo de aves nocturnas, además del uso de inteligencia artificial para identificar especies. México cuenta con más de nueve millones de observaciones y supera las 56 mil especies registradas.

Recordó que el reto Naturalista Urbano inició en 2015, un evento global donde se busca registrar en cuatro días la mayor riqueza de especies en metrópolis. En 2026 se realizará del 24 al 27 de abril, con el objetivo de documentar biodiversidad en mil ciudades del mundo.

En la capital del país, señaló, el objetivo es ganar el desafío, lo que implica obtener más de 150 mil observaciones y cinco mil especies registradas.

Finalmente, para incentivar la participación, este año habrá dinámicas con la UNAM, IPN, UAM y UACM, con la meta de alcanzar 10 mil observaciones.