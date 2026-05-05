Un trabajador corta barras de acero sobre la Avenida Benjamín Franklin. | Foto: Cuartoscuro.com

De esta forma, la confianza empresarial se mantuvo en terreno negativo al acumular 14 meses consecutivos por debajo del umbral de optimismo, con dos años de caídas a tasa anual

La confianza empresarial sigue cayendo, luego de que en abril pasado, el indicador se contrajo -0.2 puntos, con cifras ajustadas por estacionalidad, por el pesimismo en el desempeño de la economía.

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De esta forma, sumó 14 meses consecutivos por debajo del umbral de optimismo, acumulando dos años de caídas a tasa anual, según los datos del Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El Indicador señaló que registró 48.2 puntos en abril, por debajo del umbral de optimismo de 50 puntos, que significó la caída mensual de 0.2 puntos y de 0.4 puntos anual, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Al respecto, por sectores, la confianza empresarial cayó en los servicios no financieros (-0.4 puntos) y ligeramente en el comercio (-0.1 puntos), ambos en su comparación mensual.

En tanto que se incrementó en la construcción (0.3 puntos) y ligeramente en la manufactura (0.1 puntos), también en la comparación mes a mes.

Y con cifras originales, el Indicador Global acumula caídas en los últimos 24 meses en su comparación anual; desde mayo de 2024.

En abril 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza #IGOEC se ubicó en 48.2 puntos y representó una caída mensual de 0.2 puntos. Respecto a abril 2025, disminuyó 0.4 puntos.



Por su parte, el Indicador de Confianza Empresarial… pic.twitter.com/Ku53CciNpT — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 4, 2026

Por otro lado, cabe señalar que la confianza empresarial en el sector manufacturero creció por primera vez 0.1 puntos, para ubicarse en los 47.9 puntos, después de seis meses de caídas.

Acumuló 23 meses consecutivos de contracción en comparación anual, con cifras originales, y destaca que el “momento adecuado para invertir” creció 0.6 puntos en comparación anual, con cifras originales, después de 19 meses de caídas anuales.

También, tuvo un crecimiento de 5.7 puntos anual en equipo de transporte, después de caer -1.8 puntos el mes anterior, y de 19 meses de caídas en comparación anual, con cifras originales.

Y aunque en tres de cuatro sectores se registró crecimiento en “el momento adecuado para invertir”, la caída en la confianza empresarial de abril se atribuyó, principalmente, al pesimismo sobre el desempeño de la economía, esto es, que los cuatro sectores encuestados (manufactura, construcción, comercio y servicios no financieros), “registraron caídas en su nivel de confianza sobre la situación presente o futura de la economía”.

De su parte, al dar a conocer que los resultados del Indicador Manufacturero y No Manufacturero de abril pasado, el IMEF señaló que éstos “sugieren que la economía mexicana continúa en una fase de debilidad, aunque con señales incipientes de estabilización.

El Indicador IMEF Manufacturero mostró una mejora relevante, al pasar de 47.6 a 49.0 puntos, un avance de 1.4 unidades, aunque se mantiene en zona de contracción tras más de dos años, apuntando a una desaceleración en la caída, pero sin señales claras de expansión y con cierta heterogeneidad entre segmentos.

Y el Indicador No Manufacturero registró un ligero retroceso de -0.1 unidades, de 49.0 a 48.9 puntos, respecto a marzo, confirmando una dinámica subyacente aún débil y un deterioro más generalizado por tamaño de empresa.